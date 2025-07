Disse lovendringene kommer i dag

Vi er halvveis i 2025, og tirsdag trer en rekke nye lover og regler i kraft. Her er noe av det som skjer:

Samtykkeloven

En stor endring i straffeloven trer i kraft 1. juli, idet det blir spesifisert at det kreves et aktivt samtykke for å ha sex med noen – i ord eller handling. Det er altså ikke lenger bare slik at nei er nei, men også at kun ja er ja.