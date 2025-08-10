Disse landene kan bli hardest rammet av Trumps straffetoll mot Russland

Fredag 8. august er tidsfristen USAs president Donald Trump har satt for å få til en våpenhvile i Ukraina-krigen. Russland har fått beskjed om at landets handelspartnere skal straffes med 100 prosent toll på sine varer, dersom Russland fortsetter sine angrep mot Ukraina etter tidsfristen. Dette kaller USA sekundære sanksjoner.

Onsdag denne uka doblet Trump tollen mot India, fordi India kjøper store mengder russisk olje. Tollsatsen på indiske varer ble hevet fra 25 til 50 prosent.

Målet med de sekundære sanksjonene skal være å ramme russisk økonomi og dermed muligheten til å finansiere krigen i Ukraina ved å få land til å slutte å kjøpe russisk olje.

Torsdag ble det klart at Trump og Putin planlegger å møtes i løpet av de neste dagene.

Annonse

Onsdag holdt Det hvite hus fast på at de sekundære sanksjonene skulle tre i kraft fredag. Torsdag var det mindre tydelig. Trump hintet da til at han først må møte Putin.

– Det kommer til å bli opp til ham, sa Trump.

Dette er landene som kan bli rammet hardt av sekundære sanksjoner:

India

Annonse

USA er Indias største handelspartner, og med stor margin Indias største eksportpartner. Dermed svir den tollsatsen på 50 prosent for verdens mest folkerike land. Dersom den kommer i 100 prosent eller mer, vil den svi enda mer.

Den totale varehandelen mellom USA og India var på cirka 130 milliarder dollar i fjor. Legemidler, bildeler, elektriske varer og edelstener var blant de viktigste indiske eksportvarene til USA.

Rundt 40 prosent av Russlands oljeeksport går til India. India har kalt straffetollen som trådte i kraft på onsdag for «urettferdig, uberettiget og urimelig».

– Det er derfor svært beklagelig at USA velger å ilegge India ytterligere tollsatser for handlinger som flere andre land også gjennomfører i sin egen nasjonale interesse, skriver indisk UD i en uttalelse.

Annonse

India har så langt ikke vist noen tegn til at de ønsker å kvitte seg med russisk olje. Fredag skriver Reuters at India setter forhandlinger om våpenkjøp fra USA på pause. Indias forsvarsminister Rajnath Singh har også avlyst en tur til Washington D.C., ifølge to av kildene, skriver NTB

Indias statsminister Narendra Modi har ikke vist noen tegn til å ville slutte å importere russisk olje så langt. Foto: Kin Cheung/AFP/NTB

Kina

USA er en svært viktig eksportpartner også for Kina. Samtidig har Kina et tett forhold til Russland, og importerer nær 50 prosent av Russland olje. Kina er også Russlands største eksportmarked, og en nær politisk samarbeidspartner.

Annonse

Kina har så langt ikke vist noen tegn til å ville kvitte seg med russisk olje som følge av Trumps trusler om sekundære tollsatser mot land som handler med Russland.

– Denne typen over-eskalering vil neppe imponere kineserne, sier handelsekspert og professor ved IMD Business School til BBC.

Kina har foreløpig fått en tollsats på 30 prosent i USA. De to landene forhandler nå om få på plass en endelig avtale. Onsdag sa Trump at Kina kan være blant landene som rammes av sekundære sanksjoner:

– Det kan skje. Jeg vet ikke. Jeg kan ikke si det ennå, sa han.

Annonse

Tyrkia

Tyrkia står for åtte prosent av oljeimporten fra Russland. Selv om Tyrkia er Nato-medlem, har landet økt importen etter Putins fullskalainvasjon av Ukraina i 2022. Samtidig er USA Tyrkias nest største eksportmarked.

Tyrkia har så langt fått 15 prosent toll fra USA – det samme som EU og Norge.

EU-land

Annonse

EU har blitt langt mindre avhengig av russisk olje etter Ukraina-krigen startet. Samtidig importerer Trump-regjeringens nærmeste allierte i Europa, Ungarn og Slovakia, olje fra Russland gjennom Druzhba-rørledningen. Og flere EU-land importerer russisk LNG – gass som er gjort flytende ved nedkjøling. En toll på over 100 prosent fra Trump kan legge et enormt press på europeiske land om å kutte den resterende importen raskt.

Håp om våpenvile

Samtidig risikerer USA at land vender seg mot andre handelspartnere, og amerikanske forbrukere risikerer dyrere varer som følge av denne politikken.

Ukrainas president Volodymir Zelenskyj har sagt han mener at dette presset mot Russland fungerer, og er nå mer positiv til at det kan bli en våpenhvile i den dødelige krigen.

Annonse

Fredag siterer NTB Polens statsminister Donald Tusk slik:

– Det er visse signaler, og vi har også en intuisjon, om at kanskje en frys av konflikten – jeg vil ikke si slutten, men en frys av konflikten – snarere er nærmere enn lenger unna. Det er håp om det, sa Tusk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!