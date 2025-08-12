Amerikanske Oshkosh produserer det pansrede personellkjøretøyet Eitan for det israelske forsvaret. Oljefondet eide 1,35 prosent av selskapet per 30. juni 2025. Det utgjorde nesten én milliard kroner. Foto: IDF / Pressefoto

Norges Bank Investment Management (NBIM) har fått mye kritikk den siste tiden. Flere medier har skrevet om hvordan de har forvaltet Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, ved å kjøpe seg opp i selskaper som profitterer på krigen i Gaza.

Mandag ble det kjent at fondet hadde solgt seg ut av 11 israelske selskaper og sagt opp avtalen med sine tre eksterne forvaltere i Israel: Meitav Dash Portfolio Management, Ion Value Management og Sphera Funds.

Per i dag er Oljefondet fortsatt investert i 44 israelske selskaper. Flere av dem er for lengst ekskludert av KLP Kapitalforvaltning, som eies av landets største pensjonsselskap, KLP.