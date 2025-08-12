Disse ekskluderte Israel-selskapene er Oljefondet fortsatt investert i
Oljefondet er fortsatt deleier i seks israelske selskaper som Pensjonsselskapet KLP har ekskludert på grunn av for høy risiko for brudd på menneskerettigheter.
Amerikanske Oshkosh produserer det pansrede personellkjøretøyet Eitan for det israelske forsvaret. Oljefondet eide 1,35 prosent av selskapet per 30. juni 2025. Det utgjorde nesten én milliard kroner.
Foto: IDF / Pressefoto
Innenriks
Norges Bank Investment Management (NBIM) har fått mye kritikk den siste tiden. Flere medier har skrevet om hvordan de har forvaltet Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, ved å kjøpe seg opp i selskaper som profitterer på krigen i Gaza.
Mandag ble det kjent at fondet hadde solgt seg ut av 11 israelske selskaper og sagt opp avtalen med sine tre eksterne forvaltere i Israel: Meitav Dash Portfolio Management, Ion Value Management og Sphera Funds.
Per i dag er Oljefondet fortsatt investert i 44 israelske selskaper. Flere av dem er for lengst ekskludert av KLP Kapitalforvaltning, som eies av landets største pensjonsselskap, KLP.