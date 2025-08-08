Disney-stjerna

– Jeg har kastet meg på de mulighetene som har oppstått. Man må bare gripe dem, hvis ikke forsvinner de.

Live Rabo Lund-Roland kommer som et sommerlig vindkast inn i den ellers helt vanlige kafeen i Bergen. Hun har ikke sovet mye. Artister gjør sjelden det i festivalsesongen, og i akkurat denne sammenhengen er Live Rabo Lund-Roland en skårunge på sin første festivalturné, en runde som denne helgen tar henne til Øyafestivalen. Da opptrer hun kun som Rabo. Men førstereis kan 25-åringen knapt kalles.

Rabo er i ferd med å bli en av verdens mest ettertraktede unge låtskrivere, en som de aller største stjernene har på radaren. Hun er ennå ukjent i Norge, men i verdens største underholdningsselskap, Disney, har hun allerede en stjerne.