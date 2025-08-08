Live Rabo Lund-Roland er Øya-klar og i stallen til Disneys musikkavdeling.
Portrett
Disney-stjerna
Drømmen var å bli «strandboms» i Brasil og reise dit vinden tok henne. I stedet skriver Live Rabo Lund-Roland Disney-historie, både med og uten parykk.
– Jeg har kastet meg på de mulighetene som har
oppstått. Man må bare gripe dem, hvis ikke forsvinner de.
Live Rabo Lund-Roland kommer som et sommerlig vindkast inn i
den ellers helt vanlige kafeen i Bergen. Hun har ikke sovet mye. Artister gjør
sjelden det i festivalsesongen, og i akkurat denne sammenhengen er Live Rabo Lund-Roland
en skårunge på sin første festivalturné, en runde som denne helgen tar henne til Øyafestivalen. Da opptrer hun kun som Rabo. Men førstereis kan 25-åringen
knapt kalles.
Rabo er i ferd med å bli en av verdens mest ettertraktede
unge låtskrivere, en som de aller største stjernene har på radaren. Hun er ennå
ukjent i Norge, men i verdens største underholdningsselskap, Disney, har hun allerede en
stjerne.