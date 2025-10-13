Discord samler unge i hele verden til opprør

I Nepal var egentlig Discord forbudt. Men i et land der det anslås at medianalderen er 27 var det en smal sak for demonstrantene å bruke VPN-tjenester og dermed omgå forbudet.

Og det gjorde mange da nepalske myndigheter blokkerte en lang rekke sosiale medier fordi de ikke ville følge en ny lov. Kombinert med en samtidig trend på Tiktok som viste fram livsstilen til elitens barn i et land der per kapita-inntekt ligger på knappe 1400 dollar – 14.000 kroner – i året, kokte det over. Fra før var misnøyen sterk på grunn av korrupsjon, ulikhet og skyhøy arbeidsledighet for unge, skriver AP.

Militæret grep inn

Og i grupper med navn som «Youth Against Corruption» samlet over 160.000 medlemmer seg for å diskutere landets politiske framtid, skriver Katmandu Post. 8. september samlet demonstranter seg i hovedstaden Katmandu. Politiet åpnet ild, 19 ble drept og over 300 såret.

Massakren og flere dager med påfølgende kaos i landet førte til at militæret grep inn – og tvang statsminister K.P. Sharma Oli til å trekke seg. Diskusjonen om hvem som skulle bli landets nye leder gikk også på Discord. Høyesterettsjustitiarius Sushila Karki ble riktignok ikke valgt som fungerende statsminister gjennom chatteappen, slik mange vestlige medier skrev – men at mange støttet henne, bidro nok til at hun til slutt ble utnevnt.

Og det er ikke bare i Nepal appen har samlet de unge. Over flere kontinenter og en rekke land har historien vært den samme – korrupte politikere, embetsfolk og forretningsfolk, og unge voksne som ikke ser noen framtid på grunn av høy arbeidsledighet og ulikhet. Mens det ytre symbolet har vært Straw Hat Pirates-flagget fra mangaserien «One Piece», har Discord vært sentralt bak kulissene.

Fotball-VM foran sykehus

Generasjon Z, ofte forkortet til «Gen Z» på engelsk, er et begrep som brukes om ungdommer og unge voksne som er født mellom 1995 og 2010 – og i skrivende stund altså er mellom 15 og 30 år.

Discord er en sosiale medier-app som opprinnelig ble designet for gamingfellesskap, og som i dag har fått et langt bredere publikum på over 200 millioner månedlige brukere ifølge egen statistikk. Navnet betyr, noe ironisk i sammenhengen, «splid» på engelsk.

I Marokko er det gruppa «Gen Z 212» – oppkalt etter landskoden for marokkanske telefoner – som leder an. Discord-chatten har 180.000 medlemmer ifølge AP , og samler rasende unge som lurer på hvorfor landet investerer i fotballstadion til VM i 2030, framfor sykehus, skoler og veier. Mer enn én av tre marokkanere mellom 15 og 24 år mangler jobb, og minstelønna er på knappe 3000 kroner i måneden.

Lav medianalder

Demonstrasjonene brøt først ut etter at åtte kvinner omkom under fødsel på et sykehus i byen Agadir i september. Trykkokeren eksploderte i månedsskiftet september-oktober, da det var daglige demonstrasjoner med krav om regjeringens avgang. De siste dagene har noen av demonstrasjonene ført til plyndring og hærverk, og noe av vinden forsvant ut av seilene. Samtidig ventes det at landets konge, Mohammed, kommer til å ta opp noen av temaene som opprører de unge i sin trontale fredag.

Land som Madagaskar og Indonesia er også midt oppi slike demonstrasjonsbølger, drevet av raseri mot korrupsjon, lav levestandard og manglende økonomiske muligheter for unge, som utgjør en svært stor andel av befolkningen i disse landene. Der medianalderen i Norge anslås å være rundt 40, er den helt nede i 21 på Madagaskar.

Også forgreininger i Europa

Her tvang demonstrantene fram statsministerens avgang den 30. september, men ønsker også at landets president Andry Rajoelina skal gå av. Rajoelina tok for øvrig selv makten gjennom store folkelige demonstrasjoner i 2009. Og opprøret i Nepal kalles «et nøkkeløyeblikk» for det som nå skjer i Madagaskar, ifølge France 24.

I Peru har de bidratt til at president Dina Boluarte ble avsatt 10. oktober – etter en nærmere tre år lang presidentperiode der hun i perioder kun fikk støtte fra 2 – 3 prosent av peruanerne.

Dagens protestbølge har også forgreininger tilbake i tid og til Europa. Fjorårets revolusjon i Bangladesh var også ledet av unge som var rasende over korrupte politikere og manglende jobbmuligheter. Det er også unge som leder an i demonstrasjoner mot serbiske myndigheter som har vart i nærmere et år. Det er likevel i land i Afrika og Asia – der befolkningen er ung og ulikheten stor – at generasjon Zs nettledede opprør har vært mest framtredende.

Discord er sentrum for organisering av demonstrasjonene. Jeff Chiu / AP / NTB

Nepals nye statsminister Sushila Karki ble ikke valgt på Discord, men at hun hadde mye støtte der bidro nok til at hun fikk jobben. Niranjan Shrestha / AP / NTB

Demonstranter i Indonesia bruker Straw Hat Pirates-flagget, et av de mest potente symbolene på demonstrasjonene. Dita Alangkara / AP / NTB

Unge marokkanere samlet seg i gatene i Casablanca. AP / NTB