«Diddy» frifunnet på de mest alvorlige tiltalepunktene – takket juryen

55-åringen ble dømt på de to punktene om seksuell utnyttelse av sin tidligere kjæreste Cassie Ventura og en annen tidligere kjæreste, som under rettsbehandlingen blir omtalt under pseudonymet Jane, samt eskorter.

Combs sto overfor anklager om voldtekt, seksuelle overgrep og menneskehandel gjennom to tiår. Dersom han hadde blitt dømt på alle punkter, kunne han ha fått livstid i fengsel. Combs har hele tiden nektet straffskyld.

Mens dommen ble lest opp onsdag, kunne man se rapmogulen gjøre en bevegelse med foldede hender som takk til juryen, skriver Sky News.

«Diddy» omfavnet også en av forsvarerne sine, og i bakgrunnen jublet og applauderte rapperens familiemedlemmer.

Ba om løslatelse

Under rettsmøtet ba rapperens advokat Marc Agnifilo om at Combs løslates i påvente av straffeutmålingen. 55-åringen har sittet fengslet siden han ble tiltalt i september i fjor.

– Selv om forbrytelsene er alvorlige, er dommen langt mildere enn det han er blitt anklaget for. Det er også Combs' første domfellelse, sa Agnifilo.

Aktor Maurene Comey var kjapp med å si at påtalemyndigheten ikke vil gå med på det, og at de kommer til å be om en fengselsstraff på 20 år.

Maksimumsstraffen for de to punktene «Diddy» er dømt for, er på ti års fengsel hver.

Etter å ha diskutert siden mandag, nådde juryen sin konklusjon etter kun én time onsdag. Dommen ble lest opp litt etter klokken 16 norsk tid.

Straffeutmålingen skal bli presentert under et eget rettsmøte senere.

– Hun banet vei

Douglas Wigdor, advokaten til Cassie Ventura, sier hans klient er skuffet over dommen, men at de er glad for å ha blitt hørt på enkelte punkter.

– Selv om juryen ikke fant Combs skyldig i menneskehandel, banet Cassie vei for at en jury kunne finne ham skyldig i seksuell utnyttelse av henne og mange andre, sier Wigdor.

Ventura var kjæresten til Combs mellom 2007 og 2018, og det var hun som fikk snøballen til å rulle da hun gikk til søksmål mot rapperen i november 2023.

Under rettssaken vitnet Ventura i fire dager.

– Ved å stå fram med sine erfaringer har Cassie satt et uutslettelig preg på både underholdningsbransjen og kampen for rettferdighet, sier Wigdor.

Risikerte livstid

Rettssaken har pågått siden 5. mai, og aktoratet og påtalemyndigheten har presentert helt vidt forskjellige syn på hva saken dreier seg om.

Påtalemyndigheten mener Combs drev et «sexforbryterimperium», som varte fra 2004 og fram til 2024. Rapstjernens forsvarere mener anklagene er sterkt overdrevne og mener sexhandlingene har vært frivillige.

Combs er blant de mest kjente hiphop-produsentene og rapperne i USA og var spesielt populær på 1990- og starten av 2000-tallet.

Han har vunnet tre Grammy-priser og har stått bak tungvektere som blant andre Notorious B.I.G., Mary J. Blige og Usher.