Dette vet vi om neste års statsbudsjett

I neste års statsbudsjett, som legges fram 15. oktober, lover regjeringen milliarder til Forsvaret, samt et skattelotteri for unge og et leseløft for barn.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) skal legge fram neste års statsbudsjett 15. oktober. I det vil han foreslå et skattelotteri der 100.000 unge mellom 20 og 35 år skal få skattelette neste år.

NTB-Anne Marjatta Gøystdal, Bibiana Piene og Amalie Vadla
Helse:

  • 125 millioner kroner til et nytt rekrutteringsprogram for helse- og omsorgssektoren rettet spesielt mot unge som verken er i arbeid eller utdanning, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.
  • Tilskuddsordning der privatpersoner kan få opptil 75.000 kroner i tilskudd til å alderstilpasse boligen til eldre, som en del av Arbeiderpartiets nye eldreløft, skriver regjeringen i en pressemelding.
  • Sykehuset Kalnes får nytt stråle- og somatikkbygg. Oppstart for forprosjektet er planlagt på nyåret. Bygget skal stå klart i 2030-31, og investeringen kommer på totalt 4,3 milliarder kroner.

Kunnskap:

  • 250 millioner kroner til å styrke norske elevers leseferdigheter, som en del av den årlige bevilgningen av regjeringens «lesemilliard», skriver regjeringen i en pressemelding.
  • Finansiere oppretting av 30 studieplasser til profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Stavanger (UiS), opplyser universitetet i en pressemelding.
  • 100 millioner kroner til verdens første maritime forskningssenter for kunstig intelligens. Midlene gis over en periode på fem år. Senteret skal ledes av NTNU.
  • 68 millioner kroner for å opprette 900 nye studieplasser for fagskolestudenter i 2026, melder Dagsavisen.
  • 10 millioner kroner til etablering av det nasjonale yrkesfagsenteret som har ansvar for blant annet kokkefag.

Energi:

  • Redusere elavgiften med 4 milliarder kroner neste år, et tiltak rettet mot næringslivet, melder VG.
  • Gi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en økt fullmakt på 300 millioner kroner i neste års statsbudsjett til flomsikring i Nesbyen, i tillegg til å styrke NVEs varslingstjeneste mot flom og skred med 25 millioner kroner, melder Hallingdølen.
  • Statseide Enova får minst 587 millioner kroner årlig i perioden 2025 til 2028 til støtteordninger til energieffektivisering, skriver regjeringen i en pressemelding.

Klima- og miljø:

  • 42 millioner kroner til tiltak for at villreinen skal få det bedre. Summen inkluderer 10 millioner kroner til reetablering av villreinstammen i Nordfjella, som ble skutt ned av myndighetene i 2017 etter funn av skrantesyke.

Arbeid:

  • Flytte én milliard kroner fra arbeidsmarkedstiltak til varige lønnstilskudd, samt 600 millioner kroner til andre jobbtiltak, melder FriFagbevegelse.
  • Gi 23 millioner kroner ekstra til Jobbsjansen, et arbeidstreningsprogram hos Nav, der målet er å få hjemmeværende innvandrerkvinner ut i jobb eller utdanning, melder Dagsavisen.
  • 25 millioner til kursing av industriarbeidere, som en del av en ny pilotordning der det de neste fire årene settes av totalt 100 millioner kroner i en felles pott for å øke kompetanseutviklingen i industrien, skriver regjeringen i en pressemelding.

Økonomi:

  • 500 millioner kroner til det såkalte skattelotteriet, der det trekkes ut 100.000 unge som får et arbeidsfradrag på 125.000 kroner, melder VG.

Samferdsel:

  • 3,3 milliarder kroner til veiprosjektet for E39 gjennom Ålgård i Rogaland, melder Stavanger Aftenblad.
  • 200 millioner kroner i planmidler til oppgradering av Hamar togstasjon, melder Hamar Arbeiderblad.
  • Bestille ytterligere 13 regionstog og øke innsatsen på drift, vedlikehold og fornying av jernbanen med én milliard kroner, kunngjorde samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TV 2.

Forsvar:

  • Neste år vil regjeringen øke 4,2 milliarder kroner i bevilgninger til Forsvaret, melder TV 2.
  • 106 millioner kroner til ulike nordområdetiltak til neste år, som både skal bidra til sikkerhet og beredskap, og ha som mål å tiltrekke seg flere folk, skriver regjeringen i strategien sin.

Kommuner og distrikt:

  • Regjeringen vil øke det statlige tilskuddet til Svalbard med 75 millioner kroner, melder Svalbardposten.
  • Kartverkets fellesløsninger skal oppgraderes. 47 millioner kroner settes av i statsbudsjettet neste år. Til sammen vil oppgradering koste 477 millioner kroner over de neste fem årene.

Justis:

  • 6,5 millioner til å styrke hurtigsporet, som skal gjøre at ran, vold og annen kriminalitet begått av personer under 18 år etterforskes raskt og raskt får dom, melder NRK.
  • Øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 10 millioner og støtten til Fair Play Bygg Norge med 2 millioner for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, skriver regjeringen i en pressemelding.
  • Første del av regjeringens langtidsplan for politiet blir presentert i statsbudsjettet, melder Parat24.
  • Rettshjelpssatsen justeres med 60 kroner til 375 kroner fra årsskifte, og regjeringen vil innføre en årlig prisjustering.

Digitalisering og KI:

  • Digital infrastruktur skal oppgraderes slik at basestasjoner kan være uten strømtilkobling i opptil tre døgn. Det er satt av 400 millioner kroner neste år.
  • Rundt 200 millioner kroner til forskning på kunstig intelligens (KI). Regjeringen skal bruke minst 1 milliard kroner på fem år.
  • 45 millioner kroner til å kjøpe tilgang til artikler i norske aviser, som skal trene opp Nasjonalbibliotekets språkmodeller, skriver Nasjonalbiblioteket i en pressemelding.
I forslaget til statsbudsjett for 2026 vil regjeringen øke bevilgningene til forsvar med 4,2 milliarder kroner. Her er forsvarsminister Tore Sandvik på besøk i Madlaleiren i Stavanger.
Tidligere i år anslo regjeringen at de kom til å bruke nær 7 milliarder kroner neste år på fastprisordningen med norgespris på strøm. Det er uklart hvor mye penger som er satt av i neste års statsbudsjett.
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) vil at norske barn skal bli verdens beste til å lese og lanserte tidligere i år «lesemilliarden». Neste år vil hun bruke 250 millioner kroner på å løfte barns leseferdigheter.
