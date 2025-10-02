Dette vet vi om neste års statsbudsjett
I neste års statsbudsjett, som legges fram 15. oktober, lover regjeringen milliarder til Forsvaret, samt et skattelotteri for unge og et leseløft for barn.
Helse:
- 125 millioner kroner til et nytt rekrutteringsprogram for helse- og omsorgssektoren rettet spesielt mot unge som verken er i arbeid eller utdanning, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding.
- Tilskuddsordning der privatpersoner kan få opptil 75.000 kroner i tilskudd til å alderstilpasse boligen til eldre, som en del av Arbeiderpartiets nye eldreløft, skriver regjeringen i en pressemelding.
- Sykehuset Kalnes får nytt stråle- og somatikkbygg. Oppstart for forprosjektet er planlagt på nyåret. Bygget skal stå klart i 2030-31, og investeringen kommer på totalt 4,3 milliarder kroner.
Kunnskap:
- 250 millioner kroner til å styrke norske elevers leseferdigheter, som en del av den årlige bevilgningen av regjeringens «lesemilliard», skriver regjeringen i en pressemelding.
- Finansiere oppretting av 30 studieplasser til profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Stavanger (UiS), opplyser universitetet i en pressemelding.
- 100 millioner kroner til verdens første maritime forskningssenter for kunstig intelligens. Midlene gis over en periode på fem år. Senteret skal ledes av NTNU.
- 68 millioner kroner for å opprette 900 nye studieplasser for fagskolestudenter i 2026, melder Dagsavisen.
- 10 millioner kroner til etablering av det nasjonale yrkesfagsenteret som har ansvar for blant annet kokkefag.
Energi:
- Redusere elavgiften med 4 milliarder kroner neste år, et tiltak rettet mot næringslivet, melder VG.
- Gi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en økt fullmakt på 300 millioner kroner i neste års statsbudsjett til flomsikring i Nesbyen, i tillegg til å styrke NVEs varslingstjeneste mot flom og skred med 25 millioner kroner, melder Hallingdølen.
- Statseide Enova får minst 587 millioner kroner årlig i perioden 2025 til 2028 til støtteordninger til energieffektivisering, skriver regjeringen i en pressemelding.
Klima- og miljø:
- 42 millioner kroner til tiltak for at villreinen skal få det bedre. Summen inkluderer 10 millioner kroner til reetablering av villreinstammen i Nordfjella, som ble skutt ned av myndighetene i 2017 etter funn av skrantesyke.
Arbeid:
- Flytte én milliard kroner fra arbeidsmarkedstiltak til varige lønnstilskudd, samt 600 millioner kroner til andre jobbtiltak, melder FriFagbevegelse.
- Gi 23 millioner kroner ekstra til Jobbsjansen, et arbeidstreningsprogram hos Nav, der målet er å få hjemmeværende innvandrerkvinner ut i jobb eller utdanning, melder Dagsavisen.
- 25 millioner til kursing av industriarbeidere, som en del av en ny pilotordning der det de neste fire årene settes av totalt 100 millioner kroner i en felles pott for å øke kompetanseutviklingen i industrien, skriver regjeringen i en pressemelding.
Økonomi:
- 500 millioner kroner til det såkalte skattelotteriet, der det trekkes ut 100.000 unge som får et arbeidsfradrag på 125.000 kroner, melder VG.
Samferdsel:
- 3,3 milliarder kroner til veiprosjektet for E39 gjennom Ålgård i Rogaland, melder Stavanger Aftenblad.
- 200 millioner kroner i planmidler til oppgradering av Hamar togstasjon, melder Hamar Arbeiderblad.
- Bestille ytterligere 13 regionstog og øke innsatsen på drift, vedlikehold og fornying av jernbanen med én milliard kroner, kunngjorde samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TV 2.
Forsvar:
- Neste år vil regjeringen øke 4,2 milliarder kroner i bevilgninger til Forsvaret, melder TV 2.
- 106 millioner kroner til ulike nordområdetiltak til neste år, som både skal bidra til sikkerhet og beredskap, og ha som mål å tiltrekke seg flere folk, skriver regjeringen i strategien sin.
Kommuner og distrikt:
- Regjeringen vil øke det statlige tilskuddet til Svalbard med 75 millioner kroner, melder Svalbardposten.
- Kartverkets fellesløsninger skal oppgraderes. 47 millioner kroner settes av i statsbudsjettet neste år. Til sammen vil oppgradering koste 477 millioner kroner over de neste fem årene.
Justis:
- 6,5 millioner til å styrke hurtigsporet, som skal gjøre at ran, vold og annen kriminalitet begått av personer under 18 år etterforskes raskt og raskt får dom, melder NRK.
- Øke bevilgningen til Arbeidstilsynet med 10 millioner og støtten til Fair Play Bygg Norge med 2 millioner for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, skriver regjeringen i en pressemelding.
- Første del av regjeringens langtidsplan for politiet blir presentert i statsbudsjettet, melder Parat24.
- Rettshjelpssatsen justeres med 60 kroner til 375 kroner fra årsskifte, og regjeringen vil innføre en årlig prisjustering.
Digitalisering og KI:
- Digital infrastruktur skal oppgraderes slik at basestasjoner kan være uten strømtilkobling i opptil tre døgn. Det er satt av 400 millioner kroner neste år.
- Rundt 200 millioner kroner til forskning på kunstig intelligens (KI). Regjeringen skal bruke minst 1 milliard kroner på fem år.
- 45 millioner kroner til å kjøpe tilgang til artikler i norske aviser, som skal trene opp Nasjonalbibliotekets språkmodeller, skriver Nasjonalbiblioteket i en pressemelding.