Forskere ved Yale-universitetet i USA har kommet fram til at så mange som 35.000 ukrainske barn er bortført av russiske myndigheter. Foto: iStock

De bortførte barna i Ukraina har fått fornyet oppmerksomhet den siste tiden. USAs førstedame Melania Trump og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har begge løftet fram temaet, og USAs president Donald Trump har sagt at han jobber for å løse problemet.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har tiltalt Russlands president Vladimir Putin for krigsforbrytelsen ulovlig deportasjon og overføring av ukrainske barn fra okkuperte områder i Ukraina til Russland.

Kreml har nektet for ulovlig deportasjon av barn, og Russlands ambassadør i USA har sagt at landet vil returnere alle barna de «reddet» fra Ukraina på forespørsel.