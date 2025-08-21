Dette vet vi om barna som er kidnappet i Ukraina

Nathaniel Raymond ved Yale-universitetet leder kartleggingen av kidnappende ukrainske barn: – Den tøffeste jobben jeg har gjort, sier han til Dagsavisen.

Forskere ved Yale-universitetet i USA har kommet fram til at så mange som 35.000 ukrainske barn er bortført av russiske myndigheter.

Kenneth Lia Solberg
Journalist
Publisert

De bortførte barna i Ukraina har fått fornyet oppmerksomhet den siste tiden. USAs førstedame Melania Trump og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har begge løftet fram temaet, og USAs president Donald Trump har sagt at han jobber for å løse problemet.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har tiltalt Russlands president Vladimir Putin for krigsforbrytelsen ulovlig deportasjon og overføring av ukrainske barn fra okkuperte områder i Ukraina til Russland. 

Kreml har nektet for ulovlig deportasjon av barn, og Russlands ambassadør i USA har sagt at landet vil returnere alle barna de «reddet» fra Ukraina på forespørsel. 

