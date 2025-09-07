Dette svarer partiene om arbeidsinnvandring
Kun ett parti er uenig i at arbeidsinnvandring er del av løsningen på behovet for mer arbeidskraft. Og det er ikke Frp.
Innen næringen helse- og sosialtjenester mangler det 11.450 arbeidstakere, viser Navs bedriftsundersøkelse for 2025. De fleste partiene mener innvandrere kan være en av løsningene på den manglende arbeidskraften i Norge (illustrasjonsfoto).
Foto: Kenneth Stensrud
Kort tid før valget har nødhjelpsorganisasjonen Caritas gjennomført en spørreundersøkelse blant alle partier på Stortinget. De ble bedt om å svare «ja» eller «nei» på følgende spørsmål:
«Mener ditt parti at innvandring/innvandrere er en av løsningene på arbeidskraftmangelen i Norge?»
Samtlige partier svarte ja, utenom Senterpartiet.