Dette svarer partiene om arbeidsinnvandring

Kun ett parti er uenig i at arbeidsinnvandring er del av løsningen på behovet for mer arbeidskraft. Og det er ikke Frp.

Innen næringen helse- og sosialtjenester mangler det 11.450 arbeidstakere, viser Navs bedriftsundersøkelse for 2025. De fleste partiene mener innvandrere kan være en av løsningene på den manglende arbeidskraften i Norge (illustrasjonsfoto).

Innenriks

Kenneth Stensrud Journalist
Publisert

Kort tid før valget har nødhjelpsorganisasjonen Caritas gjennomført en spørreundersøkelse blant alle partier på Stortinget. De ble bedt om å svare «ja» eller «nei» på følgende spørsmål:

«Mener ditt parti at innvandring/innvandrere er en av løsningene på arbeidskraftmangelen i Norge?»

Samtlige partier svarte ja, utenom Senterpartiet.

