Dette mener tankesmiene om valgresultatet

Fra venstre: Magnus Marsdal i Manifest, Kristin Clemet i Civita og Trygve Svensson i Agenda. Foto: Gorm Kallestad og Heiko Junge/NTB og Agenda

En lang og intens valgkamp er over, og resultatet for stortingsvalget 2025 endte med rødgrønt flertall og 87 mandater, mot høyresidens 82. Det trengs 85 mandater for å sikre flertall.

Arbeiderpartiet er landets største parti, med 28,2 prosent av stemmene. Fremskrittspartiet fikk 23,9 prosent av stemmene, og Høyre 14,6. MDG kom over sperregrensen for første gang, med 4,7 prosent, og Venstre havnet under sperregrensen med 3,6 prosent av stemmene