Dette mener tankesmiene om valgresultatet

Magnus Marsdal, Kristin Clemet og Trygve Svensson leder hver sin tankesmie. Her er deres vurderinger av resultatet i Stortingsvalget.

Fra venstre: Magnus Marsdal i Manifest, Kristin Clemet i Civita og Trygve Svensson i Agenda.
Fra venstre: Magnus Marsdal i Manifest, Kristin Clemet i Civita og Trygve Svensson i Agenda.

Innenriks

Gry Catinka Wold
Nyhets- og kulturjournalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

En lang og intens valgkamp er over, og resultatet for stortingsvalget 2025 endte med rødgrønt flertall og 87 mandater, mot høyresidens 82. Det trengs 85 mandater for å sikre flertall.

Arbeiderpartiet er landets største parti, med 28,2 prosent av stemmene. Fremskrittspartiet fikk 23,9 prosent av stemmene, og Høyre 14,6. MDG kom over sperregrensen for første gang, med 4,7 prosent, og Venstre havnet under sperregrensen med 3,6 prosent av stemmene 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

magnus marsdal kristin clemet nyheter stortingsvalget 2025 trygve svensson tankesmien agenda manifest civita
Powered by Labrador CMS