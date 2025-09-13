Dette mener tankesmiene om valgresultatet
Magnus Marsdal, Kristin Clemet og Trygve Svensson leder hver sin tankesmie. Her er deres vurderinger av resultatet i Stortingsvalget.
Fra venstre: Magnus Marsdal i Manifest, Kristin Clemet i Civita og Trygve Svensson i Agenda.
Foto: Gorm Kallestad og Heiko Junge/NTB og Agenda
Innenriks
En lang og intens valgkamp er over, og resultatet for
stortingsvalget 2025 endte med rødgrønt flertall og 87 mandater, mot
høyresidens 82. Det trengs 85 mandater for å sikre flertall.
Arbeiderpartiet er landets største parti, med 28,2 prosent
av stemmene. Fremskrittspartiet fikk 23,9 prosent av stemmene, og Høyre 14,6.
MDG kom over sperregrensen for første gang, med 4,7 prosent, og Venstre havnet
under sperregrensen med 3,6 prosent av stemmene