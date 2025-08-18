Dette mener partiene om Gaza

Debatten raser om hvorvidt oljefondet kun bør trekke seg ut av israelske selskaper som er direkte involvert i krigen på Gaza, eller om fondet bør ut av alle israelske selskaper.

For å få klarhet i hva partiene mener, har Dagsavisen stilt dem de samme spørsmålene.

SV: – De bruker sult som våpen