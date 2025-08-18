Dette mener partiene om Gaza
Det spriker stort mellom partienes syn på Gaza-krigen og Oljefondets investeringer i Israel. Her kan du lese hva partiene mener er det rette å gjøre.
Øverst fra venstre: Jens Stoltenberg (Ap), Ingrid Fiskaa (SV), Marie Sneve Martinussen (Rødt), Ine Eriksen Søreide (H), Marit Arnstad (Sp), Guri Melby (V), Dag-Inge Ulstein (KrF), Morten Wold (Frp) og Arild Hermstad (MDG)
Bildekollasj: Dagsavisen/NTB
Innenriks
Debatten raser om hvorvidt oljefondet kun bør trekke seg ut av israelske selskaper som er direkte involvert i krigen på Gaza, eller om fondet bør ut av alle israelske selskaper.
For å få klarhet i hva partiene mener, har Dagsavisen stilt dem de samme spørsmålene.
SV: – De bruker sult som våpen