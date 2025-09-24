Omar Samy Gamal (SV), tidligere byråd for kultur og idrett og byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, går hardt ut mot det nye budsjettforslaget. Foto: Tobias Schildmann Mandt

Onsdag la det Høyre-ledete byrådet i Oslo fram sitt forslag til neste års kommunebudsjett. Det er på totalt 105 milliarder kroner. Selve driftsbudsjettet er på 83 milliarder kroner, mens 22 milliarder kroner settes av til investeringer.

Flere områder har blitt styrket, men det har også kommet kutt. Det har vist seg å være helt nødvendig gitt dagens økonomiske situasjon, forklarer byrådet i en pressemelding.

– Staten blir rikere, mens kommunene blir fattigere. Kommune-Norge står i den vanskeligste økonomiske situasjonen på flere tiår. Oslo har flere milliarder kroner mindre å rutte med enn for bare få år siden, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).