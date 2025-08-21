Dette må til hvis nivådeling i skolen skal gi effekt

Det gikk en kule varmt mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Frps partileder Sylvi Listhaug da de diskuterte nivådeling i norsk skole under duellen på Carls i Oslo tidligere i sommer. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB NTB

Da Frp før sommeren utfordret Høyre som landets suverene skoleparti på borgerlig side, eksploderte debatten om nivådelt undervisning og frislipp av privatskoler.

– Det vi får som en følge av dette er en oppsplitting av klassen, av fellesskap. Det er en oppsplitting av skolen og av landet vårt. Dette er jeg ikke bare uenig i. Dette er jeg virkelig redd for, tordnet Jonas Gahr Støre, da han i sommer møtte Frp-leder Sylvi Listhaug til duell på utestedet Carls i Oslo.

Ifølge Ap vil Høyre-sidens planlagte nivådeling – hvis de vinner valget, føre til en permanent lagdeling og stigmatisering av norske elever.