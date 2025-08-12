– Dette har vi gjort i 25 år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Alt som kan krype og gå av topper blant arbeidslivets parter sto på scenen og skrev under en intensjonsavtale om et ungdomsløft under Arendalsuka tirsdag. Med statsminister Jonas Gahr Støre, arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna og Nav-sjefen Hans Christian Holte i spissen.

En del av pakka er blant annet et forsøk med ungdomsprogram, forsøk med skattefradrag, fleksibelt opplæringstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne, nytt rekrutteringsprogram i omsorgssektoren, bedre lavterskeltilbud og opplæringstiltak for 16–19 åringer.