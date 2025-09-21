Dette er Trumps hevnliste: – Skaper et klima av frykt
Mange har stått opp mot USAs president Donald Trump. Og mange har fått smake hans hevn etter at han kom tilbake til makten.
USAs president Donald Trump har slått tilbake mot mange av sine fiender etter at han kom til makten i år.
Foto: Ken Cedeno/Reuters/NTB
Verden
Drapet på høyresideaktivisten Charlie Kirk forrige uke har
satt sinnene i kok i USA. Kirk var en sentral skikkelse i Maga-bevegelsen og ble skutt og drept mens han debatterte på Utah Valley University.
Det hvite hus har som følge av drapet varslet represalier mot grupper på venstresiden.
Trump sier han har diskutert muligheten for å reise tiltale
for organisert kriminell virksomhet mot venstreorienterte grupper med
justisminister Pam Bondi.