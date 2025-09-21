USAs president Donald Trump har slått tilbake mot mange av sine fiender etter at han kom til makten i år. Foto: Ken Cedeno/Reuters/NTB

Drapet på høyresideaktivisten Charlie Kirk forrige uke har satt sinnene i kok i USA. Kirk var en sentral skikkelse i Maga-bevegelsen og ble skutt og drept mens han debatterte på Utah Valley University.

Det hvite hus har som følge av drapet varslet represalier mot grupper på venstresiden.

Trump sier han har diskutert muligheten for å reise tiltale for organisert kriminell virksomhet mot venstreorienterte grupper med justisminister Pam Bondi.