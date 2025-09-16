Dette er Støres nye mannskap – Brenna til Stortinget

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer ut fra Slottet sammen med de nyutnevnte ministrene Kjersti Stenseng som arbeidsminister og Bjørnar Skjæran som kommunalminister. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Etter et ekstraordinært statsråd hos kongen klokken 10, kom som ventet statsminister Jonas Gahr Støre ut på slottsplassen sammen med Stenseng og Skjæran.

Mens nestleder Tonje Brenna trer ut av regjering og får en ny rolle på Stortinget, overtar Stenseng hennes rolle som arbeids- og inkluderingsminister.

Skjæran overtar som kommunalminister etter Stenseng, opplyser regjeringen i en pressemelding.

De øvrige regjeringsmedlemmene fra Arbeiderpartiet fortsetter i sine posisjoner, deriblant Aps andre nestleder Jan Christian Vestre som helse- og omsorgsminister.

Annonse

Partiledelsen på Stortinget

Brenna har vært statsråd de siste fire årene – først som kunnskapsminister og deretter som arbeids- og inkluderingsminister. 36-åringen har til nå ingen erfaring som stortingsrepresentant, men ble valgt inn i år for Akershus.

Begrunnelsen for å bytte Brenna med Skjæran er ifølge statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) viktigheten av å ha partiledelsen på Stortinget.

– Vi får en dyktig, erfaren politiker som parlamentarisk leder, sa Støre til pressen på spørsmål om byttet med Skjæran.

Annonse

Tonje Brenna er en av Arbeiderpartiets nestledere, og nettopp det var ifølge Støre viktig for valget av parlamentarisk leder.

– For meg er det naturlig og riktig at partiledelsen er representert i Storting og regjering, sa Støre.

– Det å ha en av nestlederne i Stortinget, den andre i regjering og meg i regjering, det er en god balanse, la han til.

Samle venstresiden

Annonse

I rollen som Aps parlamentariske leder på Stortinget får Brenna ansvaret for å sikre flertall for politikken til Støre-regjeringen med de fire stortingspartiene SV, Senterpartiet, Rødt og MDG.

Statsministeren ble spurt om han ved å flytte Brenna til Stortinget i rollen som Aps parlamentariske leder sender henne på en «statsministerskole».

– Jeg vet at vi får en dyktig, erfaren politiker som parlamentarisk leder. Hun har gjort en god del av de oppgavene – å rekke ut til andre partier, finne løsninger – også i sin tid i Viken. Og det arbeidet hun også har gjort når hun har vært i regjering med de fagområdene. Og da bygges det erfaring, og det kommer alltid godt med, svarte Støre.

Venstresiden vant valget for en drøy uke siden, men er svekket siden forrige valg. Som en ren Ap-regjering er Støre helt avhengig av støtte fra de fire andre partiene for å danne flertall.

Annonse

Rollebytter

Stenseng var partiets partisekretær i ti år fra 2015 til hun trådte inn i regjering da Senterpartiet gikk ut i februar i år.

Det var samtidig som tidligere statsminister og da nylig avgåtte Nato-sjef Jens Stoltenberg gjorde comeback i norsk politikk og ble finansminister. Han fortsetter i statsrådsjobben.

Skjæran var fiskeri- og havminister i Jonas Gahr Støres regjering fra 2021 til 2023. Siden han gikk ut av regjering har Skjæran sittet på Stortinget.

Dette er Støre-regjeringen Sånn ser statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) regjering ut tirsdag 16. september. Statsminister: Jonas Gahr Støre (Ap)

Helse- og omsorgsminister: Jan Christian Vestre (Ap)

Finansminister: Jens Stoltenberg (Ap)

Utenriksminister: Espen Barth Eide (Ap)

Samferdselsminister: Jon-Ivar Nygård (Ap)

Energiminister: Terje Aasland (Ap)

Kultur- og likestillingsminister: Lubna Jaffery (Ap)

Kommunal- og distriktsminister: Bjørnar Skjæran (Ap)

Digitaliserings- og forvaltningsminister: Karianne Oldernes Tung (Ap):

Næringsminister: Cecilie Myrseth (Ap)

Kunnskapsminister: Kari Nessa Nordtun (Ap)

Klima- og miljøminister: Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Fiskeri- og havminister: Marianne Sivertsen Næss (Ap)

Forsvarsminister: Tore O. Sandvik (Ap)

Justis- og beredskapsminister: Astri Aas-Hansen (Ap)

Arbeids- og inkluderingsminister: Kjersti Stenseng (Ap)

Forsknings- og høyere utdanningsminister: Sigrun Gjerløw Aasland (Ap)

Utviklingsminister: Åsmund Grøver Aukrust (Ap)

Barne- og familieminister: Lene Vågslid (Ap)

Landbruks- og matminister: Nils Kristen Sandtrøen (Ap)

Bjørnar Skjæran (Ap) går inn igjen i regjering i rollen som kommunal- og distriktsminister. Her er han i forbindelse med sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet dagen etter valget. Foto: Lise Åserud / NTB