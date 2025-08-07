Dette er Rødts viktigste krav til venstresiden

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen forventer rekordvalg for Rødt. Partiet vil ta plass ved forhandlingsbordet.

Partiet Rødt holdt torsdag pressekonferanse om velferdsstatens fremtid og partienes økonomiske prioriteringer og skattepolitikk.

Innenriks

journalist
Publisert Sist oppdatert

Norge trenger en langsiktig velferdsplan.

Det mener Rødt, som torsdag la fram en langtidsplan med fem hovedgrep på velferdssatsinger. Partiet krever en samarbeidsavtale mellom partiene på venstresiden.

De fem hovedgrep er:

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

velferdsplan stortingsvalget 2025 rødt venstresiden nyheter marie sneve martinussen innenriks tannhelsereform
Powered by Labrador CMS