Dette er Rødts viktigste krav til venstresiden

Partiet Rødt holdt torsdag pressekonferanse om velferdsstatens fremtid og partienes økonomiske prioriteringer og skattepolitikk. FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Norge trenger en langsiktig velferdsplan.

Det mener Rødt, som torsdag la fram en langtidsplan med fem hovedgrep på velferdssatsinger. Partiet krever en samarbeidsavtale mellom partiene på venstresiden.

De fem hovedgrep er: