Dette er Rødts viktigste krav til venstresiden
Rødt-leder Marie Sneve Martinussen forventer rekordvalg for Rødt. Partiet vil ta plass ved forhandlingsbordet.
Partiet Rødt holdt torsdag pressekonferanse om velferdsstatens fremtid og partienes økonomiske prioriteringer og skattepolitikk.
FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB
Innenriks
Norge trenger en langsiktig velferdsplan.
Det mener Rødt, som torsdag la fram en langtidsplan med fem hovedgrep
på velferdssatsinger. Partiet krever en samarbeidsavtale mellom partiene på venstresiden.
De fem hovedgrep er: