– Dette er ikke nok penger til å overleve
I en mørk kjeller i Oslo får ungdommene kjenne på blodig urettferdighet for å lære hvordan det skapes rettferdighet i arbeidslivet.
Elever fra Vika videregående skole får en innføring i historien om organisert arbeidsliv.
FOTO: Martin Næss Kristiansen
Innenriks
– Dette er ikke nok penger til å overleve!
Elevene ved Vika videregående skole er mildt sagt misfornøyde med lønnstilbudet de har fått presentert i møtet med riksmekleren.
Vi er i kjelleren i Folkets Hus på Youngstorget, hvor det i raden av mørke grupperom med farget belysning sitter ungdommer i knallharde lønnsforhandlinger på vegne av ulike forbund.