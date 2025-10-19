Elever fra Vika videregående skole får en innføring i historien om organisert arbeidsliv. FOTO: Martin Næss Kristiansen

– Dette er ikke nok penger til å overleve!



Elevene ved Vika videregående skole er mildt sagt misfornøyde med lønnstilbudet de har fått presentert i møtet med riksmekleren.

Vi er i kjelleren i Folkets Hus på Youngstorget, hvor det i raden av mørke grupperom med farget belysning sitter ungdommer i knallharde lønnsforhandlinger på vegne av ulike forbund.