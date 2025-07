Dette er Høyres «frihetsplan»

Høyre-leder Erna Solberg vil åpne for å ta med seg pilsen ut i parken dersom hun vinner valget til høsten. Her under et besøk hos Aass bryggeri mandag. Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er jo ikke sånn at alt dette er kjempeviktig. Men det er ofte motargumentet vi hører også. Hvorfor har vi disse reglene da, hvis det ikke er viktig, spør Høyre-leder Erna Solberg.

Tirsdag besøker hun Unge Høyres sommerleir på Hove, og i den forbindelse har hun laget en liste sammen med ungdomspartileder Ola Svenneby – over reguleringer som skal bort hvis Høyre vinner valget.

For eksempel forbudet mot kinoforestillinger og sportsarrangementer før klokka 13 på søndager.

– Hvorfor kan du ikke gå på kino på en søndag formiddag, hvis det er det du har lyst til? Kan det ikke være opp til kommunene og kinoen å bestemme når de skal ha åpent, spør Solberg.

Tiltakspakke

Unge Høyre-lederen fortsetter:

– Vi foreslår å utvide åpningstidene på Vinmonopolet og ølsalget i dagligvarebutikker. Vi vll også tillate pils i park, altså å nyte alkohol på offentlig sted, sier Svenneby.

Og så ramser han opp enda flere punkter om hva Høyre vil gjøre for å gi folk «litt mer frihet»:

* Gjeninnføre muligheten til å veksle tobakkskvoten i en ekstra flaske vin på Taxfree

* Fjerne det statlige forbudet mot søndagsåpne butikker og la kommunene bestemme dette selv

* Tillate profesjonelle MMA-kamper i Norge

* Gjennomgå og modernisere forbudet mot alkoholreklame

– Forbruket vil ikke gå i taket

– I Norge har vi fremdeles noen særegne, norske, litt overformynderske reguleringer som vi mener det ikke er behov for rett og slett. Vi har tillit til at befolkningen klarer å ta disse beslutningene selv, forklarer Svenneby.

Han mener at noen av reglene rett og slett er utdaterte, og trekker fram eksempler på utesteder som har fått prikker for alkoholreklame etter deling av vinglass og øl-emojier i sosiale medier.

– Det er opplagt at dette er endringer man kan gjøre uten at forbruket kommer til å gå i taket, sier han.

– Har gått helt fint

Sist gang Høyre satt i regjering, forsvant ble det tillatt å kjøre Segway og vannscooter. I tillegg forsvant bokseforbudet.

– Det har gått helt fint, sier Solberg.

Nå er det blant annet åpningstidene på Vinmonopolet og ølsalget i dagligvarebutikker som står for tur.

– Det noe med å kunne ha åpningstider som passer litt mer til hvordan folk handler. Hvis du først skal reise på kjøpesenter på en lørdag og handle i femtiden, så er det greit å kunne gå innom Vinmonopolet også, sier Høyre-lederen.

De to mener også at det må bli slutt på at gitteret senker seg over ølhyllene i butikkene, mange timer før butikken stenger.

Svenneby forklarer:

– Spørsmålet er hvordan man organiserer salget. Du kan velge jo velge å gå på en bar hvis polet er stengt. Det selges alkohol på disse tidspunktene. Men det blir litt mer lettvint hvis for eksempel polet kan være åpent noen timer mer på lørdagen, sier han.

Han innrømmer at han allerede nyter pils i parken ved anledning.

Vil la kommunene bestemme åpningstider

– Men dette med søndagsåpne butikker, klarer vi oss ikke fint uten det i dag?

– Jeg husker jo da butikken stengte halv fem. Det var mange som sa akkurat det samme da, «er det nødvendig å utvide åpningstiden?», sier Solberg.

Hun viser til at det allerede er søndagsåpne butikker i turistkommuner, og mener storbyer som Bergen og Oslo må få lov til å bestemme selv.

– Kommunestyret kan bestemme seg for et område i sentrum som skal ha åpent, for eksempel. Det er ikke nødvendigvis sånn at alle kjøpesentrene må få åpne på søndager.

– Hvorfor vil dere fjerne MMA-forbudet?

– Det motsatte spørsmålet er hvorfor vi har et forbud på en sport vi alle kan se på TV, det er lov å øve på det, trene, men du kan altså ikke ha kamper i Norge, sier Solberg.

(©NTB)

Unge Høyre-leder Ola Svenneby (t.v.) og Høyre-leder Erna Solberg, mener Norge har flere unødvendige reguleringer og forbud. Rodrigo Freitas / NTB

Solberg og Svenneby under Høyre-landsmøtet i 2023. Heiko Junge / NTB