Oljepionerene Bjarne Kapstad (til venstre) og Tord Lillehavn i samtale med Rødts Mímir Kristjánsson, da de møtte daværende arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). Her fra desember 2024. Tom Vestreng

Oljepioner Bjarne Kapstad ble sjokkert da han fikk nyheten om hvor mye staten verdsatte deres ødelagte liv for å være med på å skape Norges rikdom.

Sjokkert og forbannet

– Dette er helt meningsløst. Jeg er sjokkert, og forbannet, sier han til Dagsavisen om statens tilbud på 8 G, eller i overkant av en million kroner.

– Dette er en latterliggjøring av oss. Man kan lure på om dette er virkelig, sier han opprørt.

Han setter nå sin lit til at de andre partiene på Stortinget ikke vil godta dette.

– Tidligere har det vært flertall for at vi skal få en skikkelig kompensasjonsordning. Jeg håper det vil bli endring når det skal forhandles om budsjettet, sier han.

– Jeg er steinforbannet. Dette er et slag under beltestedet, sier han.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap) samlet 1. oktober oljepionerenes fagorganisasjoner til et avsluttende møte om kompensasjonsordningen for kjemikalieskadde oljepionerer.

På møtet fikk de vite rammene, altså søknadskriteriene. Selve størrelsen på ordningen, hvor mange G (grunnbeløp er i dag på 124.028 kroner), kom i statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

Etter det møtet dro Bjarne Kapstad og andre oljepionerer hjem med en god følelse.

Men at de skulle bli avspist med kun 8 G hadde ingen av dem trodd.

434 millioner kroner

I statsbudsjettet for 2026 foreslår regjeringen å gi 434 millioner kroner til en helt ny kompensasjonsordning for oljepionerene. Midlene skal sikre at arbeidstakere som ble utsette for helseskadelige kjemikalier i pionertida får en rettferdig og verdig kompensasjon, står det i budsjettet for arbeids- og inkluderings departementet.

– Dette er et viktig og etterlengtet løft for oljepionerene. De var med på å bygge opp en helt ny industri under forhold som i dag ville vært utenkelige. Med denne ordningen gir vi de kjemikalieskadde arbeidstakerne den anerkjennelsen og kompensasjonen de fortjener, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Kompensasjonen settes til 1,04 millioner kroner til hver oljepioner som oppfyller vilkårene. Ordningen omfatter også etterlatte dersom den avdøde oppfyller vilkårene.

Regjeringen arbeider nå med å få på plass en nemnd som skal behandle søknadene. Målet er at utbetalingen kan starte allerede i 2026.

Til sammenligning fikk Nordsjødykkerne 65 G.



Dagsavisen har de siste årene skrevet en rekke artikler om skadde og syke oljepionerer, og deres årelange kamp for kompensasjon.

Dagsavisen har tidligere fortalt de sterke historiene til Bjarne Kapstad (til venstre), Tord Lillehavn og Hans Marwoll. Her fra desember 2024. Tom Vestreng

– Kreften går ikke an å kurere, så jeg skal dø av jobben jeg har gjort for oljeselskapene og staten. Det er prisen jeg betaler, sa Hans Marwoll til Dagsavisen i mai 24.

Bjarne Kapstad, som sammen med flere andre har stått i bresjen for kompensasjon, ble ufør allerede som 44-åring.

Sviktet helsen

– Myndighetene var flinke til å sørge for at oljerikdommen ble i Norge. Men når det gjaldt oljearbeidernes helse, har de vært altfor dårlige, sa han til Dagsavisen i juli for litt over ett år siden.



Han har fått hjerneskade og alvorlig kognitiv svikt som følge av jobben i oljebarndommen.

Allerede rett over nyttår kan utbetalingene starte.

