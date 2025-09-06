Dette er de rødgrønne partienes krav for å støtte en Støre-regjering

De rødgrønne partiene står på rekke og rad med krav til Støre og regjeringen. Paul S. Amundsen / NTB

MDG:

* Innføre 499-kroners månedsbillett på kollektivtransport – for hele landet.

* Oljefondet ut av Israel

* Full stans i nedbygging av natur

* Dobling av barnetrygden

* Bygge grønn industri og støtte gründere

* Gjøre det billigere og enklere å reparere, spise grønt og energieffektivisere

* En plan for sluttfasen til oljeindustrien, der partiet vil starte med å stanse de «minst lønnsomme og skitneste feltene først».

* Gratis skolemat til alle

* Sluttdato for bruk av hurtigvoksende raser av slaktekylling innen januar 2028.

* Større plass for slaktegris hvor målet på lang sikt er krav om uteareal. * Utrede en ordning hvor dagligvarebransjen er med på å finansiere dyrevelferdstiltak.

* At regjeringen skal forhandle med EU om medlemskap

Rødt:

* Samarbeidsavtale som forplikter regjeringen og flertallet til venstre for midten

* At det må gjennomføres flere tiltak for arbeidsfolk og fagbevegelsen, som å utvide innleieforbudet fra byggebransjen på Østlandet til flere bransjer og områder

* Ta vare på naturen, herunder blant annet nei til ny vindkraft og store hyttefelt som ikke er regulert, og å opprettholde vassdragsvernet

* En opptrappingsplan for å løfte minsteytelsene for uføre, pensjonister og folk på arbeidsavklaringspenger. * At fribeløpet for uføre skal økes fra dagens nivå på 0,4 G til 1 G. * Merkbare kutt i inntektsskatten for vanlige og lave inntekter, det vil si de som er under 800.000 kroner.

* Nei til skatterabatt på aksjer. Økt selskapsskatt på overskudd. * Tannhelsereform med mål om at det ikke skal koste mer å gå til tannlegen enn til legen. * Mer kontroll over kraften for å få ned strømprisene for folk og næringsliv.

* Oljefondet ut av Israel og selskaper som bidrar til folkerettsbrudd og folkemord, og stans av eksport av militært materiell til Israel, inkludert videresalg av våpendeler.

* Styrke den internasjonale straffeforfølgningen av krigsforbrytelser og at Norge bidrar til gjenoppbyggingen av Palestina etter krigen.

* At Norges nye fregatter ikke skal leveres med teknologiske komponenter levert av israelske selskaper.

* Rødt opplyser at de overordnet krever at «forskjellene skal ned, folkestyret skal styrkes, velferden skal styrkes og at Norge gjør mer for Palestina»

SV:

* Oljefondet må selge seg ut av flere selskaper knyttet til Israels krigføring dersom SV skal forhandle med Ap etter valget (ultimatum)

* Gratis SFO til alle

* Gratis barnehage til alle * Billigere tannhelse til alle

* At bemanningen økes i disse tre sektorene * At Norges nye fregatter ikke skal leveres med teknologiske komponenter levert av israelske selskaper.

* Stans i all oljeleting og at det skapes grønne arbeidsplasser

* Stans i gruvedrift på havbunnen, at utslippstillatelsene i Førdefjorden og Repparfjorden trekkes tilbake, og at Oslofjorden renses

* Stans ødeleggelse av natur gjennom blant annet hytte- og vindkraftutbygging

* Staten må bruken 29 milliarder kroner for å bygge over 120.000 nye boliger, krever SV.

Sp:

* Sp vil ikke støtte statsbudsjettet hvis Arbeiderpartiet gir EU mer makt over norsk kraft med støtte fra andre partier. (Dette framstår som et ultimatum, men Senterpartiet har ikke selv brukt det ordet)

* Struping av krafteksporten når strømprisen går over 50 øre

* 10 milliarder kroner i skattelette til folk med vanlige og lave inntekter i hele landet.

* Lavere avgifter for folk, som redusert matmoms, null moms på vann og avløp og utfasing av elavgiften.

* 7,5 milliarder kroner til bedre barnehager, skoler, sykehjem og veier i kommunene.

* Helseforetakene må bort, og tryggere og raskere helsehjelp i hele landet

* Fortsette satsingen og doble investeringstilskuddet til norsk matproduksjon.

Kilde: NTB har hentet inn kravene fra partiene selv og fra medieoppslag de siste ukene

(©NTB)