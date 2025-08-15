Dette er Afghanistan etter fire år med Taliban

Taliban nekter afghanske jenter mer enn seks års grunnskole. Eldre jenter kan derimot få undervisning på denne koranskolen i Kabul. FOTO: Ebrahim Noroozi/AP/NTB

– Mødre- og spedbarnsdødeligheten har gått opp for første gang på flere tiår. En viktig grunn er internasjonale kutt i støtten til helsesektoren.



Det skriver Afghanistankomiteen, en norsk organisasjon som siden 1979 har jobbet for å bedre levekårene til innbyggerne i Afghanistan, i en e-post til Dagsavisen.

Fredag 15. august er det fire år siden Taliban tok makta i Afghanistan. Komiteen er svært bekymret over situasjonen til afghanerne etter overtakelsen, og peker på særlig tre hovedutfordringer: