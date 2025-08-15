Dette er Afghanistan etter fire år med Taliban
Klimaendringer, bistandskutt og Talibans strenge styre preger afghanernes hverdag hardt.
Taliban nekter afghanske jenter mer enn seks års grunnskole. Eldre jenter kan derimot få undervisning på denne koranskolen i Kabul.
FOTO: Ebrahim Noroozi/AP/NTB
Verden
– Mødre- og spedbarnsdødeligheten har gått opp for første gang på flere tiår. En viktig grunn er internasjonale kutt i støtten til helsesektoren.
Det skriver Afghanistankomiteen, en norsk organisasjon som siden 1979 har jobbet for å bedre levekårene til innbyggerne i Afghanistan, i en e-post til Dagsavisen.
Fredag 15. august er det fire år siden Taliban tok makta i Afghanistan. Komiteen er svært bekymret over situasjonen til afghanerne etter overtakelsen, og peker på særlig tre hovedutfordringer: