Dette blir nytt på valgkvelden

Det krever en liten forklaring: de siste årene har mediene pleid å få en prognose fra Valgdirektoratet. Den har de fått tilgang til klokka 19.30, og dermed kunnet basere seg på dette når de skriver sine saker om de første resultatene.

Det er ikke tilfelle lenger. Nå får mediene først tilgang til tall fra Valgdirektoratet klokka 21. Til gjengjeld er dette ganske omfattende tall. Blant annet gjelder dette de aller fleste forhåndsstemmene.

– De fleste forhåndsstemmer kan nå telles ferdig fra søndag. Mange er nok ferdig talt opp i løpet av søndagen og mandagen, sier seniorrådgiver Thomas Torgersen i Valgdirektoratet til NTB.

Skal telle med en gang

Disse tallene kan publiseres fra klokka 21 på valgdagen. Det kan også valgdagsstemmer – eller valgtingsstemmer, på fagspråket – som er ferdig opptalt. Og det er også nytt av i år at valglokaler skal begynne å telle stemmer med en gang lokalet stenger.

– Tidligere har det vært opp til kommunene selv om hvert valglokale teller for seg, eller om det fraktes til et sentralt opptellingssted, men i år skal tellingen finne sted i valglokalene.

Dermed gjennomføres den såkalte førstegangstellingen med en gang. Ettersom mange valglokaler stenger før klokka 21, særlig i mindre kommuner, vil dermed de første resultatene fra valgdagen være ferdig opptalt og tilgjengelige på slaget.

Slik telles stemmene i stortingsvalget Ingen resultater kan offentliggjøres før mandag 8. september klokka 21.00, når de siste valglokalene stenger. Forhåndsstemmer kan fra i år telles fra søndag 7. september, og senest fra fire timer før valglokalene stenger. Stemmer på valgdagen skal telles fra valglokalet stenger. Nytt av i år er at det skal begynne med en gang, i samme valglokale. Alle stemmer skal telles tre ganger: Den første opptellingen skal gjøres i valglokalet. Det skal skje for hånd, ikke med tellemaskiner. Andre opptelling skjer hos valgstyret i kommunen. Her kan hver enkelt kommune velge om det skal foregå med elektronisk skanning eller for hånd. Flertallet av landets kommuner velger å foreta denne opptellingen med elektronisk skanning. Den endelige opptellingen skjer hos distriktsvalgstyret i dagene etter valget. Forhåndsstemmer kan telles så lenge de blir mottatt før klokka 17 tirsdag 9. september. Disse kalles «sent innkomne forhåndsstemmer», og telles sammen med enkelte forhåndsstemmer som blandes inn blant de sent innkomne for å sikre hemmelige valg. På grunn av disse endringene tar det noe tid før de 19 utjevningsmandatene er endelig fordelt, og dermed kan det også ta noen dager før det endelige resultatet foreligger. Først når distriktsvalgstyret har godkjent protokollen er valgresultatet bekreftet. Kilde: Valgmedarbeiderportalen

Hovedbildet ved midnatt

Torgersen blir ikke overrasket hvis en stor andel av resultatene kommer mellom 22 og 23. Han mener hovedbildet bør være klart ved midnatt, selv om de største kommunene bruker noe lengre tid på å telle.

Valgdirektør Benedicte Bjørnland har uttrykt bekymring for at resultatet kan bli forsinket, rett og slett på grunn av endringene i valgloven og de nye rutinene de medfører.

– Det kan komme forsinkelser som følge av den nye loven og nye rutiner. Det betyr ikke at noe er feil, men at man må telle igjen og igjen for å få et sikkert og godt resultat, sa Bjørnland til Digi.no i juli.

Lite endringer

Den frykten deler ikke Torgersen i like stor grad – i alle fall ikke når det gjelder den første tellingen.

– De nye rutinene som kommunene må forholde seg til vil i liten grad påvirke de opptelte stemmene som rapporteres valgkvelden. Der det treffer kommunene, er videre prosess når stemmene kommer inn sentralt i kommunen, som da kan gi litt forsinkelser.

Med mindre valget skulle bli usedvanlig jevnt, bør altså navnet på Norges neste statsminister være kjent sent mandag kveld eller natt til tirsdag.

Fakta om hvordan mandater fordeles Slik fordeles mandater mellom valgdistriktene: Norge er delt inn i 19 valgdistrikter. Disse er basert på fylkene fra før 2019, med noen justeringer. Derfor er bl.a. Vestland fylke delt opp i to valgdistrikter.

Det er 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater.

De 150 mandatene fordeles i en formel der man først ganger antall kvadratkilometer i distriktets areal med 1,8. Deretter legger man denne summen sammen med antall innbyggere for å få en kvotient.

Disse kvotientene (summene) brukes for å regne ut hvor mange mandater hvert valgdistrikt skal ha.

I praksis betyr dette at det er færre innbyggere bak hver stortingsrepresentant fra tynt befolkede valgdistrikter enn det er fra tett befolkede valgdistrikter.

Per 2024 var det 36.663 innbyggere bak hver stortingsrepresentant fra Vestfold, mot bare 18.763 bak hver representant fra Finnmark.

Hvert valgdistrikt har også ett utjevningsmandat. Slik fordeles mandater mellom partiene: Antallet stemmer et parti har fått deles først på 1,4, deretter på 3, 5, 7 og så videre.

Mandatene fordeles deretter én etter én ut fra størrelsen på kvotientene, helt til alle mandatene i distriktet er fordelt.

Utjevningsmandatene fordeles deretter blant alle partiene som har over 4 prosent oppslutning på landsbasis, slik at antallet mandater samsvarer bedre med disse partienes oppslutning.

Partiene får utjevningsmandater ut ifra hvor de har fått flest stemmer uten at det førte til distriktsmandat.

Ettersom hvert valgdistrikt kun har ett utjevningsmandat, kan mandatet være tatt av et annet parti. Dette fører ofte til at særlig de minste partiene får utjevningsmandater i et valgdistrikt der de har svært liten oppslutning.

Venstre fikk f.eks. et utjevningsmandat fra Finnmark i 2005 tross at partiet kun hadde fått 826 stemmer der. Kilde: Store norske leksikon, valg.no

Forhåndsstemmene er i stor grad ferdig opptalt klokka 21. Cornelius Poppe / NTB