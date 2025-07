Dette blir de viktigste sakene i valgkampen

Sylvi Listhaug (Frp) og Jonas Gahr Støre (Ap) vil som ledere av to av landets største partier brake sammen i mange partilederdebatter i høst. FOTO: Carina Johansen/NTB

Det er under 40 dager igjen til valgdagen 8. september. Mandag denne uka ble valgkampen sparket i gang for alvor, og de neste ukene vil politikere fra alle partier over hele landet kjempe om velgernes oppmerksomhet – både på gater og torg, og i sosiale og tradisjonelle medier.

Dagsavisen har laget en liste over de sakene som ved inngangen til valgkampen ser ut til å bli de viktigste foran årets valg. Nederst kan du også lese hva valgforsker Jonas Stein tror vil prege de politiske debattene i høst.

Skatt