Dette betyr statsbudsjettet for deg

Onsdag klokken 10.00 la regjeringen fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Jens Stoltenberg (Ap) og resten av regjeringen gjør grep som kan påvirke din lommebok.

– Det viktigste er å holde orden i økonomien slik at arbeidsledigheten fortsatt er lav, og slik at vi fortsatt kan bringe prisstigningen ned slik at lønningene fortsatt kan vokse mer enn prisene og at folk får bedre råd, sier finansminister Stoltenberg.

Slik kan din økonomi påvirkes Dette er blant grepene regjeringen foreslår, som kan få direkte innvirkning på lommeboken til folk: El-avgiften kuttes med til sammen 4 milliarder kroner, til en fast pris gjennom hele året på 4,18 øre (kWh).



Dersom du er mellom 20 og 35 år, er du med i det såkalte «skattelotteriet». Det skal trekkes 100.000 personer tilfeldig som får et fradrag på inntekten de skal skatte av på 125.000 kroner, og dermed betaler mindre skatt. Dette er et forsøksprosjekt for å se om dette bidrar til å få flere unge i jobb. Regjeringen har satt av 500 millioner kroner til tiltaket neste år.



Dyrere elbil. Over nyttår kuttes innslagspunktet for momsfritaket på elbiler fra 500.000 kroner til 300.000 kroner. Det betyr at du må betale moms for den delen av kjøpesummen som er over 300.000 kroner. Fra 2027 varsler regjeringen at momsfritaket på elbil vil forsvinne helt. Momsen er på 25 prosent.



Lavere skatt. Inntektsskatten foreslås kuttet med totalt 4,3 milliarder kroner neste år.



Dersom du er medlem av en fagforening, blir skatteregningen lite grann lavere. Fradraget for fagforeningskontingenten øker fra 8250 til 8700 kroner.



Dersom du betaler formuesskatt, kan denne bli litt mindre neste år. Bunnfradraget, altså når formuesskatten begynner å gjelde, økes fra 1,76 millioner kroner til 1,9 millioner kroner.

I forslaget til statsbudsjett kommer regjeringen også med flere beregninger av hvordan de tror norsk økonomi vil utvikle seg til neste år. De anslår at prisveksten blir på 2,2 prosent. Det er lavere enn de siste årene, og ned fra 2,8 prosent i år.



Videre anslår de at vi vil ha reallønnsvekst neste år, altså at lønningene stiger mer enn prisene.

– Aktiviteten vokser raskere enn foregående år, arbeidsledigheten holder seg på et lavt nivå, prisveksten anslås å komme gradvis ned, og det er utsikter til fortsatt høy reallønnsvekst, skriver regjeringen.

– Når vi snakker om det viktigste for vanlige folk i regjeringens forslag til statsbudsjett, vil jeg trekke fram tre ting, innleder Kjetil Staalesen til Dagsavisen.

Han er spesialrådgiver i LO, og ser på budsjettforslaget med stor interesse.

Renten skal ned

– Det ene jeg vil trekke fram, er at regjeringen er helt tydelig på at dette budsjettet er laget for å fortsette rentenedsettelsene. Vi fikk 14 renteoppganger fra 2021 og fram til toppnivået. De kom veldig fort, påpeker Staalesen.

Kjetil Staalesen. Foto: Amanda Iversen Orlich

Han mener det nye budsjettforslaget viser at regjeringen ønsker å stimulere til ytterligere rentenedgang, etter de nylige rentekuttene.

– Vi har en politikk og en kultur for å eie egne boliger i dette landet, men sannheten er at veldig mye av boligen din er eid av banken.

For de aller fleste er realiteten at banken eier et sted mellom 30 og 70 prosent av boligen gjennom boliglånet ditt. Du betaler med andre ord mye penger i renter, påpeker han.

– Nå har vi nylig fått to rentenedsettelser, og Stoltenberg og Støre er tydelige på at dette budsjettforslaget er skrudd sammen for å bidra til videre nedgang. Det er kanskje det aller viktigste for de folkene som trenger det mest.

Det andre Staalesen vil peke på, er skattereduksjon for vanlige lønninger.

– Det er viktig for en stor del av velgerne, ikke minst den andelen som stemte på den sittende regjeringen. Dette er en fortsettelse av budsjettene Støre har lagt fram. Du får nå en reduksjon i inntektsskatten din som er ganske betraktelig hvis har lav lønn. Men også mange av dem som tjener mer, får en liten reduksjon.

Barnehagepris

– Det store flertallet av arbeidstakere i Norge får lavere skatt. De som har høye lønninger, får ikke det – men også mange av dem får en liten reduksjon. Som fagforeningsmann er jeg opptatt av at det skal lønne seg å jobbe, så det er jo fantastisk at folk som jobber sitter igjen med litt mer av pengene, fortsetter han.

For det tredje peker han på barnehage som en faktor.

– Maksprisen på barnehageplass er redusert fra rundt 4000 kroner til 1000 kroner siden 2021. Som trebarnsfar selv, kan jeg si at det utgjør en sjokkerende stor forskjell, i positiv forstand. Det styrker hverdagsøkonomien til småbarnsfamiliene at barnehageprisene er lave. Det er virkelig helt rått.

– Ansvarlig og forutsigbart budsjett

Rundt hver fjerde krone i budsjettforslaget, 579,4 milliarder kroner, hentes fra oljefondet.

Det tilsvarer 2,8 prosent av avkastningen av fondets verdi og er godt innenfor handlingsregelens ramme på 3 prosent, skriver NTB.

Kyrre M. Knudsen. Foto: Heiko Junge / NTB

– De første signalene viser et ansvarlig og forutsigbart budsjett, og det er veldig bra om denne linjen fortsetter. Dette vil bidra til å skape stabile og gode rammevilkår for næringslivet, sa sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge til NTB før regjeringens forslag ble sluppet.

Ettersom budsjettet verken ser ut til å stimulere eller bremse norsk økonomi, vil det heller ikke påvirke renteprognosen til Norges Bank, mener makrostrateg Sara Midtgaard og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Professor Ola Honningdal Grytten ved Norges handelshøyskole skulle gjerne sett at oljepengebruken var lavere.

– Det er ikke slik at dette budsjettet isolert er en katastrofe, men sammen med mange tidligere budsjetter så er det snakk om høy pengebruk. Det er ingen håndsrekning til Norges Bank og bidrar ikke til å få ned renten og inflasjonen, sa han til NTB onsdag morgen.

Handlingsregelen

Økonomene er samstemte om at oljepengebruken trolig øker ytterligere i forhandlingene med de rødgrønne partiene.

– Budsjettet skal vedtas, og dersom regjeringen vil ha støtte fra Rødt, SV, MDG og Senterpartiet, så vil nok oljepengebruken bli enda høyere, tror Grytten.

Da kan det bli vanskelig å holde seg innenfor handlingsregelen, mener han.

– Men det er vel ofte de som vil ha lavere rente og inflasjon, altså folk flest, som også vil at vi skal bruke mer penger, konstaterer Grytten.

Flere medier erfarer at det blir noen mindre kutt i inntektsskatten for de fleste i forslaget til statsbudsjett.

Skatten påvirkes

Det dreier seg kun om noen hundrelapper, skriver E24 , som hadde saken først.

Lavinntektsgruppene får rundt 200 kroner i skattelette, mens de som tjener opp mot 1 million kroner, får 1400 kroner i skattelette, erfarer de.

Det blir økning i bunnfradraget for formuesskatten, hvis regjeringen får det som den ønsker. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB

De med inntekter under 117.600 kroner får en liten skatteskjerpelse, skriver Dagens Næringsliv.

Det gjør også TV 2 , Aftenposten og NRK. Sistnevnte skriver at det medfører et inntektstap på 4 milliarder kroner for staten.

Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten fra 1,76 millioner kroner til 1,90 millioner kroner.

Samtidig videreføres innslagspunktet for høy verdsetting av primærboliger på 10 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å endre modellen for verdsetting av bolig, som de omtaler som en forbedring.

Penger til kommunene

Regjeringen vil gi 4,2 milliarder mer i 2026 for å styrke økonomien til et hardt presset Kommune-Norge. Pengene skal hjelpe kommunene med å håndtere økte kostnader. 1,3 milliarder kroner skal dekke kostnadene til at flere eldre trenger hjelp.

– Vi skal fortsette å styrke kommuneøkonomien slik at kommunene kan levere gode tjenester til sine innbyggere innenfor skole, barnehage og eldreomsorg også i framtiden, sier kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran (Ap) til NTB.

Regner man med de 1,6 milliardene som kom i revidert nasjonalbudsjett, og som videreføres neste år, ligger det mer i 2026-potten enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår.

– Den reelle veksten fra da kommuneproposisjonen ble behandlet er på 5,8 milliarder, sier Skjæran.

Bjørnar Skjæran og statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Tuva Åserud / NTB

Kommunene får 85 prosent av de ekstra pengene, mens fylkeskommunene får 15 prosent. Omregnet til rene penger vil kommunene få 3,2 milliarder, mens fylkeskommunene får 1 milliard.

Regjeringen gjør ingen endringer i inntektssystemet, noe som betyr at fordelingen følger samme mønster som i år.

Strømstøtte

Regjeringen setter av totalt 11,5 milliarder kroner til norgespris på strøm og annen strømstøtte i sitt forslag til neste års statsbudsjett.

Norgespris-ordningen er regjeringens fastprisavtale på strøm både hjemme og på hytta, som først trådte i kraft 1. oktober i år. Den innebærer en fastpris på strøm på 40 øre (50 øre inklusive moms), uansett hva spotprisen er.

I forslaget til statsbudsjettet for 2026 har regjeringen satt av 9,1 milliarder kroner til norgespris. Det er en oppjustering fra anslaget de kom med i mai, som var på nærmere 7 milliarder kroner.

Illustrasjonsfoto: Erik Flaaris Johansen

Den andre strømstøtteordningen innebærer at staten dekker 90 prosent av strømprisen for husholdningene når den går over 77 øre per kilowattime.

Til dette har regjeringen satt av 1,9 milliarder kroner.

I tillegg er det blant annet satt av 500 millioner kroner til norgespris på fjernvarme og 35 millioner kroner til strømstøtteordningen for fjernvarme.

Regjeringen vil fase ut momstiltak for elbil fra januar og fjerne hele fritaket i 2027. Samtidig skal engangsavgiften for fossildrevne personbiler økes.

Elbil-endring

I statsbudsjett for 2026 foreslår regjeringen å redusere beløpsgrensen i merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra 500 000 til 300 000 kroner. Det varsles videre at fritaket fjernes helt fra 2027, heter det i pressemeldingen onsdag.

– Vi har hatt som mål at alle nye personbiler skal være elektriske i 2025, og med en elbilandel på 95 prosent i år kan vi si at målet i praksis er nådd. Derfor er tiden moden for å fase ut fordelene, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Regjeringen vil også øke engangsavgiften for fossildrevne personbiler.

Samlet skal forslaget medføre at insentivene til å kjøpe nullutslippsbiler ivaretas selv om subsidiene reduseres.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu har allerede gjort det klart at endringen er for stor, og kommer for brått.

– Vi skal selvsagt ha full moms på elbiler etter hvert, men innfasingen bør skje mer gradvis og varsles i god tid. Dette er verken gradvis eller varslet tidligere, sier Bu til eget nettsted Elbil.no.

Nøkkeltall i statsbudsjettet for 2026 Hovedtall fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026. Tallene for 2025 står i parentes. Foreslått oljepengebruk i 2026 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 579,4 milliarder kroner (534,2).

Uttak i prosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,8 (2,7)

Ventet ledighetstall i 2026: 2,1 (2,1)

Ventet KPI i 2026: 2,2 (2,8)

Samlet verdiskapning i Fastlands-Norge (BNP Fastlands-Norge): 2,1 (2,0) Kilde: Finansdepartementet

