– Det vil ta mange år å oppnå flokkimmunitet

Det vil ta mange år å bygge opp en såkalt flokkimmunitet mot koronaviruset i Norges befolkning, ifølge fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Ut ifra det man vet om andre virus, så må en ganske stor prosentandel av befolkningen ha hatt sykdommen, i hvert fall rundt 40 eller 50 prosent, for å oppnå såkalt flokkimmunitet, fortalte Nakstad i NRK-programmet Debatten tirsdag kveld.

– Problemet med dette viruset er at ingen i verden har immunitet. Det andre problemet er at mange som får sykdommen, blir alvorlig syke, sa Nakstad.

– Skal vi hele tiden ha et stort antall mennesker i Norge som er syke for å oppnå flokkimmunitet, vil det ta veldig mange år hvis vi skal holde det på et nivå der helsetjenestene skal klare å behandle de som blir alvorlig syke, sa han videre.

Den assisterende helsedirektøren understreket at mye fremdeles er ukjent, og at håpet er å finne en vaksine eller at viruset muterer til å bli «snillere».

(NTB)