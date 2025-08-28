Det stolteste øyeblikket i hennes politiske liv

Guri Melby har vært leder i Venstre siden 2020. Hun var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering. Foto: Amanda Pedersen Giske/NTB

Når var din politiske oppvåkning?



– Har lyst til å nevne to. Den første er en barnlig oppvåkning. Vokste opp i Trøndelag på 80-tallet, og fikk advarsler mot å spise frukt og grønnsaker på grunn av Becquerel-nivået etter Tsjernobyl-ulykken. Det var veldig definerende for at klima og miljø ble viktig for meg.