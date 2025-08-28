Det stolteste øyeblikket i hennes politiske liv
Venstre-leder Guri Melby glemmer ikke møtet med rusmiddelavhengige. Hun forteller også hvorfor hun skiftet mening om foreldrepermisjonen, og hvilken politiker som muntret henne opp under pandemien.
Guri Melby har vært leder i Venstre siden 2020. Hun var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering.
Foto: Amanda Pedersen Giske/NTB
Innenriks
Når var din
politiske oppvåkning?
– Har lyst til å nevne to. Den første er en barnlig oppvåkning. Vokste opp i Trøndelag på 80-tallet, og fikk advarsler mot å spise frukt og grønnsaker på grunn av Becquerel-nivået etter Tsjernobyl-ulykken. Det var veldig definerende for at klima og miljø ble viktig for meg.