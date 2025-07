– Det står om minutter for de minste barna

Sult og hungersnød truer hundretusener av mennesker. I disse fem landene er utsiktene mest alvorlige de neste månedene, advarer ny rapport.

Situasjonen i Gaza fører til at Palestina er på en liste over fem land og områder der to FN-organer kommer med sterke advarsler om den kommende tida. Her står palestinere i kø for å få mat i Nuseirat, sentralt på Gazastripen. Foto: Eyad Baba/AFP/NTB

