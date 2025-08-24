Når var din politiske oppvåkning?

– Den kom under stortingsvalget i 2013, da jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg fulgte debattene nøye, og ble særlig opptatt av skolepolitikk. Jeg opplevde at Høyre hadde en klar og tydelig skolepolitikk. Jeg var en av dem som var langt fremme i skoa, og fikk ikke de nødvendige utfordringene i skolen. Da Høyre snakket om nivådeling i skolen var det et tydelig tegn for meg at de både ville løfte de som trengte ekstra støtte, og de som trengte større utfordringer. Det engasjerte meg veldig.

– Jeg opplevde også Høyre som et parti med et bredt samfunnsengasjement og Erna Solberg som en samlende leder. Jeg konkluderte fort med at Høyre var partiet for meg.