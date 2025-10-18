– Det jeg opplever her er uten sidestykke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Hvordan ser situasjonen på bakken i Gaza ut nå etter at våpenhvilen har trådt i kraft?

– Det er en stor forskjell. Da jeg kom hit, var det full krig og mange luftangrep både med droner og fly. Sykehuset jeg jobber på, al-Aqsa, er det største i dette området og vi får inn de fleste skadde. Der har det til tider svært mange skadde, spesielt mange barn og kvinner. Det var veldig intenst en periode, og veldig mye å gjøre for oss som jobbet på sykehuset.