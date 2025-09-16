Det hvite hus varsler oppgjør med venstresiden etter Kirk-drapet

USAs visepresident J.D. Vance ledet en spesialutgave at «The Charlie Kirk Show». Her lovet han et knallhardt oppgjør med venstresiden etter drapet på den høyreorienterte aktivisten Charlie Kirk. Foto: Doug Mills / The New York Times / AP / NTB

Det sa visestabssjef Stephen Miller i Det hvite hus da han gjestet podkasten «Charlie Kirk Show», der visepresident J.D. Vance vikarierte som programleder.

Både Miller og Vance hevdet at det eksisterer en voksende venstreekstremistisk bevegelse, som administrasjonen nå ville rette søkelyst mot.

Miller sa at administrasjonen vil «bruke alle tilgjengelige ressurser for å identifisere, stoppe, forstyrre og ødelegge disse nettverkene, og gjøre Amerika trygt igjen for det amerikanske folk».

– Det vil skje, og vi skal gjøre det i Charlies navn, sa Miller i podkasten.

Annonse

Han hevder at en voksende venstreekstrem bevegelse sto bak en kampanje som ledet til drapet på Kirk.

Så langt det tydeligste signalet

Charlie Kirk, som var en nær støttespiller for USAs president Donald Trump og grunnla den høyreorienterte ungdomsgruppen Turning Point USA, ble skutt og drept da han talte til studenter ved Utah Valley University onsdag forrige uke.

Etter podkasten sa Miller til pressen at administrasjonen vurderer å stille ideelle organisasjoner strafferettslig ansvarlige, dersom de organiserer angrep på politiet, offentliggjør privat informasjon eller leverer materiell brukt i opptøyer.

Annonse

Uttalelsene er så langt det tydeligste signalet om hvilke skritt Trump-administrasjonen vurderer etter Kirks død. Kritikere har fryktet at Trump vil bruke drapet som påskudd for å slå ned på politiske motstandere.

– Den smarteste politiske strategen

I podkasten var Vance full av lovord om Kirk og kalte ham for «den smarteste politiske strategen jeg noensinne har møtt.»

– Han spilte en avgjørende rolle da Donald Trump ble valgt til president, og jeg til visepresident, sa Vance.

Annonse

I podkasten kom det også fram at Trump vil delta i en minneseremoni for Kirk på søndag på et stadion i Arizona.

22 år gamle Tyler Robinson er pågrepet og siktet for drapet på Kirk. Ifølge politiet har Robinson ikke samarbeidet med politiets etterforskere, og motivet for drapet er ikke kjent.