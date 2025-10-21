– Det har ikke vært fred etter våpenhvilen

Søndag gjennomførte Israel bombeangrep i Gaza, til tross for våpenhvileavtalen som trådte i kraft 10. oktober. FOTO: Amir Cohen / Reuters / NTB

Det amerikanske presset mot Israels regjering er med på å forhindre en total kollaps av våpenhvileavtalen i Gaza, mener Midtøsten-ekspert.

De siste dagene har israelske styrker gjennomført en rekke angrep på Gazastripen, etter at Israel har beskyldt Hamas for å bryte våpenhvileavtalen.

Avtalen trådte i kraft 10. oktober.