– Det har ikke vært fred etter våpenhvilen
Det amerikanske presset mot Israels regjering er med på å forhindre en total kollaps av våpenhvileavtalen i Gaza, mener Midtøsten-ekspert.
Søndag gjennomførte Israel bombeangrep i Gaza, til tross for våpenhvileavtalen som trådte i kraft 10. oktober.
FOTO: Amir Cohen / Reuters / NTB
Verden
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
De siste dagene har israelske styrker gjennomført en rekke angrep på Gazastripen, etter at Israel har beskyldt Hamas for å bryte våpenhvileavtalen.
Avtalen trådte i kraft 10. oktober.