– Det hadde vært ålreit om de holdt seg til å teste pizza og chugge øl

Det omstridte Influenser-kollektivet «Gutta» har på sin Youtube-kanal invitert partiledere, samfunnsdebattanter og representanter fra næringslivet til å diskutere politikk. Det har utløst mye kritikk. Skjermdump fra YouTube

«Sitter og ser en gjeng framfødde influensere i 20-åra, som til vanlig tester fastfood, vurderer kvinner ved hjelp av terningkast og drikker helflasker med sprit på tid, snakke økonomisk politikk med Norges 3. konstant indignerte og 50. rikeste mann».

Slik starter journalist og komiker Ken Andre Ottesen, kjent som BAdesken på Instagram, et innlegg på sin Facebook-profil, som har skapt mye engasjement.

Kommentaren kommer etter at Ottesen har sett Youtube-videoen der den norske investoren Øystein Stray Spetalen blir intervjuet av influenserne Oskar Westerlin, Henrik Viken, Sebastian Brevik og Snorre Klanderud, som sammen utgjør «Gutta». Tidligere i år fikk de prisen Årets Gullbarbie, for å være best på å få ungdom til å føle seg verst.

Til Dagsavisen forteller Ottesen at han er bekymra for hva som vil skje når redaktørstyrte medier taper terreng mot podkaster og TikTok.

FOTO: Skjermdump fra Facebook

Reagerer på faktafeil

Til vanlig deler Ken Andre Ottesen morsomme utklipp fra lokalaviser, de han anser for å være demokratiets førstelinje, til sine over 400.000 følgere på Instagram. Men han har også flere tiår med fartstid som journalist, nyhetsredaktør og vaktsjef i Oppland Arbeiderblad, Bergensavisen og VG.

– Norge trenger at unge engasjerer seg i politikk, enten den er rød eller blå. Det jeg er litt skeptisk til er at i samtalen med Spetalen, så fungerer «Gutta» som et ukritisk mikrofonstativ for Spetalen og hans agenda, sier Ottesen til Dagsavisen.

Ken Andre Ottesen er forfatter, journalist og komiker. FOTO: Carl-Fredrik Hammersland / Nordiske Mediedager

I «Gutta»-videoen snakker de blant annet om at finansminister Jens Stoltenberg (Ap) ikke betalte skatt da han satt som Nato-sjef.

– Når de snakker om at Stoltenberg ikke har skatta for Nato-lønna si, bør det legges til at regelverket i Nato forhindrer han i å gjøre det. Og det bør legges til, når det prates om renta, at den er det ikke statsministeren som styrer.

Det ville blitt gjort i redaktørstyrte medier, fremholder han. Og det er hit Ottesen vil med sitt innlegg.

– Min kritikk bunner mest i at valgkampen sklir fra redaktørstyrte medier til private podkaster. Det synes jeg er en veldig skremmende utvikling, som vi alt har sett i USA. Ved forrige valgkamp der, var det så vidt kandidatene stilte til TV-debatter, sier han, og kommer med et varsku:

– Om politikere flykter fra redaktørstyrte medier og journalisters «slitsomme spørsmål», og heller velger å prate sammenhengende på inn- og utpust uten kritiske spørsmål, er det en fare for demokratiet.

– Å prate sant koster

Noe av problemet ligger i formatet podkastere og influensere opererer i, mener han.

– Hvis du hører på hele praten Spetalen har med «Gutta», er det mye bra i den. Men det som når ut til de aller fleste er små snutter på 10–15 sekunder. Da blir verden svart-hvitt, det skal engasjere og spille på følelser. Men verden er nesten aldri svart-hvit. Det er kompliserte samfunnsspørsmål som krever mer enn noen sekunder.

– Men redaktørstyrte medier er vel også av og til skyldig i forenkling, i vinklinger og overskrifter?

– Ja, og det synes jeg er en stusslig utvikling, sukker Ottesen.

Han forteller at han har vært journalist i 30 år, men likevel motstår fristelsen til å si at alt var bedre før. De som gjør det, pleier han å snøfte av.

– Men jeg er bekymra for redaktørstyrte medier, for det å prate sant, det koster. Det koster mer enn å bare sitte der å juge. Faktasjekk koster, samtidig imøtegåelse koster, og etikk koster. Det må noen betale for, og det er abonnentene. Jeg er redd for at flere skal ta den lettvinte løsninga, og si at «drit i det, jeg kan bare høre på en podkast eller noe».

– Bør redaktørstyrte medier halse etter, da?

– «Gutta» er fenomenalt gode på TikTok og Snapchat. Man kan være uenig i det de formidler, men de har skjønt det formatet til det fulle. You can't argue with success. Men det hadde vært ålreit om de holdt seg til å teste pizza og chugge øl, sier han.

Ottesen mener at «Gutta» ikke er særlig gode gjennomsnittsrepresentanter for norsk ungdom.

– Til det tjener de alt for bra og har for knirkefrie liv. De gjør det som de tenker gagner dem, og det er helt topp. Men jeg blir bekymra hvis dette er utviklinga, at valg kan avgjøres med kjappe snutter fra ikkeredaktørstyrte medier, som ikke blir faktasjekka.

Ber politikere svare

– Men disse podkastene forsvinner jo ikke. Hvordan skal redaktørstyrte medier klare å holde på posisjonen sin?

– Hadde jeg visst det, hadde jeg sittet på ei stillehavsøy jeg selv eide, tatt én telefon om dagen og fortalt folk hvordan de skulle redde businessen sin. Jeg vet ikke hvordan man skal få snudd den skuta der.

Noen oppfordringer har han likevel.

– Vi må si fra, når vi føler for det. Politikerne har et ansvar om å faktisk ta telefonen når mediene ringer med ubehagelige spørsmål. Og jeg mener at folk også har et ansvar, for å betale for redaktørstyrte medier, sier Ottesen.

– Jo fjernere politikerne blir fra media og folk, jo mindre demokrati får vi. Dette er ingen klagesang fra meg mot Spetalen eller «Gutta», men om en tendens i samfunnet jeg ikke liker. Man må bare beundre dem for det de har fått til, men det vil ikke dermed si at de skal få diktere hvordan befolkninga skal få informasjon.

