Det glemte stemmerettsjubileet

17. mai 1889 arrangerte arbeiderbevegelsen et stort stemmerettstog der Carl Jeppesens «De utestengtes sang» ble sunget. Bildet viser fyrstikkarbeiderstreiken i oktober 1889 med streikeleder Carl Jeppesen, i midten kona Hulda Jeppesen. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Grunnloven fra 1814 ga kun noen få prosent av befolkningen stemmerett: embetsmenn, byborgere og bønder. Husmenn og eiendomsløse ble holdt utenfor. Fra 1884 ble Grunnloven endret slik at menn med en viss minsteinntekt, 800 kroner årlig i byene, 500 på landet, fikk stemmerett. Men fortsatt var de fleste menn utestengt – sammen med alle kvinner.

Arbeiderbevegelsens krav var stemmerett til alle myndige kvinner og menn. 17. mai 1888 gikk et stort arbeidertog fra Ankerløkka, fem i bredden over Ankerbrua, forbi Krogh-støtten og til Stortinget. Her overleverte demonstrantene høytidelig krav om alminnelig stemmerett. Forfatter Bjørnstjerne Bjørnson talte, og gikk hardt ut mot «at et Mindretal nægter et Flertall Frihedens øverste Ret». Aftenposten klaget over at «at Grundlovsdagen benyttes til ensidige politiske Demonstrationer», mens avisa Social-Demokraten samlet underskrifter for en kjempepetisjon for alminnelig stemmerett.

Året etter marsjerte de streikende fyrstikkarbeiderskene fra Bryn og Grønvold sammen med flere tusen i arbeidertoget 17. mai. Deltakerne ble møtt med blomster og hurrarop da de krysset Karl Johan. Venstremannen Viggo Ullmann talte. Kravet var stemmerett for både kvinner og menn. Demonstrantene sang «De utestengtes sang», skrevet av streikeleder og Social-Demokraten-redaktør Carl Jeppesen.