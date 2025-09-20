Professor Kristin Skare Orgeret mener en ny grense er nådd etter at talkshowverten Jimmy Kimmel ble tatt av lufta i USA. Foto: Alf Simensen / NTB

Talkshowverten Jimmy Kimmel ble nylig tatt av lufta i USA etter å ha ytret seg om drapet på Charlie Kirk. Hva er din vurdering av denne avgjørelsen?

– Det er en veldig problematisk avgjørelse som føyer seg inn i en lang rekke av handlinger i den pågående kampen mot informasjon, kunnskap og kulturinstitusjoner, som presenterer en annen fortelling enn Trump-administrasjonen liker. Satire og talkshow er et spesielt format. Det skal være litt drøyt og hardtslående. Jimmy Kimmel hadde en litt drøy uttalelse, men helt innenfor de rammene som et talkshow tåler. En ny grense er nådd ved at han er tatt av lufta. Det skjedde også på en dramatisk måte, ved at han ble regelrett hentet ut av studio og kjørt bort i en svart bil.

Er dette en form for knebling av ytringsfriheten?