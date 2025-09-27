– Det er kjempeviktig at vi ikke definerer disse barna som kriminelle
To barn ble pågrepet etter eksplosjonen i Oslo mandag kveld. – Også dette er barn som har stort behov for trygghet og nærhet, sier fagforeningsleder.
Ole Henrik Kråkenes sitter i ledelsen i FO (Fellesorganisasjonen) og er barnevernspedagog.
Foto: Sara Angelica Spilling
Innenriks
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
De to barna som er mistenkt for eksplosjonen i Oslo natt til tirsdag blir tatt hånd om av barnevernet. Barnevernspedagog i FO-ledelsen, Ole Henrik Kråkenes, er bekymret for at debatten skal handle om kriminelle barn og ikke om de voksne.
– I de verste eksemplene vi har sett i det siste, handler det om kriminelle voksne som har utnytta sårbare barn, sier Kråkenes.