– Det er kjempeviktig at vi ikke definerer disse barna som kriminelle

De to barna som er mistenkt for eksplosjonen i Oslo natt til tirsdag blir tatt hånd om av barnevernet. Barnevernspedagog i FO-ledelsen, Ole Henrik Kråkenes, er bekymret for at debatten skal handle om kriminelle barn og ikke om de voksne.

– I de verste eksemplene vi har sett i det siste, handler det om kriminelle voksne som har utnytta sårbare barn, sier Kråkenes.