Et skip ses i det fjerne i Ofjord ved Grønland. Arktis er geografisk delt mellom åtte stater: Norge, Sverige Finland, Danmark (Grønland), Island, Russland, Canada og USA. Men også Kina vil være en nøkkelspiller i Arktis. Foto: Rixipix / iStock

– Det er grunnen til at vi prater så mye om Kina i Arktis: Vi vet ikke nøyaktig hva de vil der.

Det sier Andreas Østhagen, forskningsleder hav og Arktis ved Fridtjof Nansens Institutt, til Dagsavisen. Han forsker på den politiske dynamikken i Arktis og nordområdene, og er særlig opptatt av sikkerhet og geopolitikk.

Kinas ambisjoner i Arktis var ett av temaene under Arctic Security Conference i Oslo nylig. Dagsavisen har tidligere omtalt norske advarsler om kinesernes ambisjoner.