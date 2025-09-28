– Det er grunnen til at vi prater så mye om Kina i Arktis
Xi Jinping og Kina vil «noe» i Arktis. Men det er foreløpig mer snakk enn handling, mener ekspert.
Et skip ses i det fjerne i Ofjord ved Grønland. Arktis er geografisk delt mellom åtte stater: Norge, Sverige Finland, Danmark (Grønland), Island, Russland, Canada og USA. Men også Kina vil være en nøkkelspiller i Arktis.
Foto: Rixipix / iStock
Verden
– Det er grunnen til at vi prater så mye om Kina i Arktis:
Vi vet ikke nøyaktig hva de vil der.
Det sier Andreas Østhagen, forskningsleder hav og Arktis ved
Fridtjof Nansens Institutt, til Dagsavisen. Han forsker på den politiske
dynamikken i Arktis og nordområdene, og er særlig opptatt av sikkerhet og
geopolitikk.
Kinas ambisjoner i Arktis var ett av temaene under Arctic
Security Conference i Oslo nylig. Dagsavisen har tidligere omtalt norske advarsler om kinesernes ambisjoner.