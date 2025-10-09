– Det er et håp med blod på knærne

Israel gjennomførte bombeangrep mot Gazastripen torsdag morgen etter kunngjøringen om at Hamas og Israel var enige om første fase av en fredsavtale. AHMAD GHARABLI / AFP / NTB

Natt til torsdag norsk tid kunngjorde USAs president Donald Trump at Israel og Hamas hadde kommet til enighet om det han omtalte som første fase av Gaza-avtalen.

Avtalen skal inkludere løslatelse av gisler og at israelske styrker trekker seg tilbake.