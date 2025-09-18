– Det er en løgn fra Putin. Og han vet det selv

Fra scenen på Arctic Security Conference 2025 i Oslo torsdag, snakket Norges forsvarssjef blant annet om det han mener er den russiske presidentens Nato-løgn.

– En av tingene Putin alltid sier, er at Nato er en trussel mot russerne. Det er en løgn, og det vet han selv også. Putin har vist at han ikke tror at Nato er en trussel mot Russland, sa Kristoffersen.

Eirik Kristoffersen på Arctic Security Conference torsdag. Foto: Jørn H. Skjærpe

Fra Kola til Ukraina

– Vladimir Putin har vist fysisk at han ikke mener Nato er en trussel mot Russland. Ved våre grenser er det under en femdel igjen av de russiske styrkene på landsiden, sammenlignet med det som var før russernes fullskala invasjon av Ukraina 24. februar 2022, forklarer Eirik Kristoffersen til Dagsavisen.

Fra februar 2022 og fram til i dag har brorparten av russiske styrker på Kolahalvøya blitt flyttet til krigen i Ukraina.

Grunnen til at Putin likevel lyver om Nato-trusselen, er enkel:

– Han bruker det som argument overfor sitt eget folk. Internt i Russland sier han at Nato er en trussel, at «nå er Russland omgitt av Nato, det gjør at Russland må handle». Men han sier noe annet til folket sitt enn det han faktisk viser, ved å flytte en så stor del av styrkene sine til Ukraina som det han har gjort, sier Kristoffersen.

Hadde Putin og Kreml virkelig fryktet Nato-angrep ved egne grenser, kunne han ikke ha flyttet størstedelen av egne styrker mot Natos østfront til Ukraina, mener forsvarssjefen.

Stoler ikke på Putin

– Selvfølgelig tror han ikke på det, men han sier det til sitt eget folk. Så det er ingen grunn til å stole på president Putin. Men jeg lytter til det han sier, og han har ambisjoner om å styrke forsvaret sitt. Han har også signalisert at han vil være i stand til «å utfordre Natos aggresjon» om noen år. Så vi må styrke vårt eget forsvar, og det er det vi gjør, sa Kristoffersen til publikum under Arctic Security Conference.

Ukrainske soldater avbildet i Kharkiv-regionen nylig. Foto: Tetiana Dzhafarova / AFP / NTB

Vi må derfor styrke forsvaret på en balansert måte, sammen med våre allierte og våre partnere, sa forsvarssjefen videre.

– Og Norge vil nå Natos nye prosentmål med den nåværende forsvarsplanen, så det ser bra ut i den forstand.

