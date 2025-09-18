– Det blir ikke tequila langs løypa i år
Pressesjef Edward Ingebrigtsen for et utsolgt Oslo Maraton synes det er bittersøtt å si nei til så mange.
Edwin Ingebrigtsen i Oslo Maraton
Foto: Oslo Maraton
Hvordan ligger dere an med forberedelsene?
– Det går fint. Vi har begynt å rigge rådhusplassen, og gjør de siste forberedelsene. Det er utrolig mye logistikk og mange detaljer, men vi føler vi har bra kontroll.
I år ble plassene utsolgt rekordtidlig. Hva tror du den enorme interessen skyldes?