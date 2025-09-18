– Det blir ikke tequila langs løypa i år

Pressesjef Edward Ingebrigtsen for et utsolgt Oslo Maraton synes det er bittersøtt å si nei til så mange.

Edwin Ingebrigtsen i Oslo Maraton
Edwin Ingebrigtsen i Oslo Maraton

Navn i Nyhetene

Journalist
Publisert

Hvordan ligger dere an med forberedelsene?

– Det går fint. Vi har begynt å rigge rådhusplassen, og gjør de siste forberedelsene. Det er utrolig mye logistikk og mange detaljer, men vi føler vi har bra kontroll. 

I år ble plassene utsolgt rekordtidlig. Hva tror du den enorme interessen skyldes?

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

sport navn i nyhetene friidrett nyheter
Powered by Labrador CMS