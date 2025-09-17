Desperat masseflukt fra Gaza by – Israels stormløp fortsetter

Israels stormløp mot Gaza by fortsetter, og minst 17 boligblokker skal i morgentimene onsdag ha blitt lagt i grus. Dette bildet ble tatt etter et angrep søndag. Foto: Yousef Al Zanoun / AP / NTB

24 ble drept i israelske angrep mot Gaza by, blant dem en mor og barnet hennes da en bolig i flyktningleiren Shati ble bombet, ifølge Al Jazeera.

Israelske styrker sprengte ifølge det arabiske mediehuset også minst 17 boligblokker, og masseflukten fra Gaza by fortsetter.

Flere hundre tusen mennesker befinner seg fortsatt inne i byen, som etter to år med israelske angrep allerede er i ruiner, og der Israels blokade av nødhjelp ifølge FN-eksperter har resultert i hungersnød.

Angrep barnesykehus

Annonse

Ifølge Haaretz , som siterer palestinske helsemyndigheter, angrep israelske styrker tirsdag kveld Rantisi-barnesykehuset i Gaza by.

Minst 40 pasienter har flyktet fra sykehuset, men like mange skal fortsatt befinne seg der.

– Denne forbrytelsen bekrefter okkupasjonsmaktens systematiske angrep mot helsevesenet, heter det i en uttalelse fra det palestinske helsedepartementet.

Rantisi-sykehuset har fire intensivposter for barn og åtte intensivposter for nyfødte, og er også det eneste gjenværende i Gaza som tilbyr kreftbehandling, dialyse og annen spesialbehandling.

Annonse

Israel har etter snart to år med angrep lagt store deler av Gaza by i ruiner. Foto: Yousef Al Zanoun / AP / NTB

Endeløse køer

Endeløse køer med biler og mennesker til fots beveget seg onsdag sakte sørover på Gazastripen, men også der ble det meldt om nye israelske angrep.

Innbyggere øst i Deir al-Balah sentralt på Gazastripen fortalte i morgentimene om artilleriangrep, og i flyktningleiren Nuseirat ble en mann, hans gravide kone og datteren ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa drept i et angrep.

To palestinere ble også drept og flere andre ble såret i et angrep mot en boligblokk i Tal al-Hawa-nabolaget sør for Gaza by, ifølge nyhetsbyrået.

Annonse

Bomber og hungersnød

Den israelske hæren opplyser å ha angrepet minst 150 «terroristmål» i Gaza by siden tirsdag morgen da den siste fasen i den lenge varslede bakkeinvasjonen av byen ble innledet.

Flere hundre tusen mennesker befinner seg fortsatt inne i byen, der ødeleggelsene etter snart to år med israelske angrep er enorme, og der det ifølge FN-eksperter råder hungersnød.

Den israelske hæren har bedt alle innbyggere forlate byen og sier at de har åpnet en midlertidig fluktrute sørover. Den vil være åpen til klokka 12 fredag, heter det.

Annonse

Folkemord

FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for de okkuperte palestinske områdene konkluderte tirsdag med at Israel begår folkemord på palestinerne i Gaza.

Minst 65.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep siden oktober 2023, og store deler av Gazastripen er lagt i grus.

– Det er tydelig at det foreligger en hensikt om å ødelegge palestinerne i Gaza gjennom handlinger som oppfyller kriteriene fastsatt i Folkemordkonvensjonen, sa kommisjonens leder Navi Pillay da hun la fram rapporten.

Annonse

– Antisemittiske holdninger

Israelsk UD avviser FN-granskernes rapport og anklaget Pillay og de øvrige medlemmene av kommisjonen for å ha «åpenlyst antisemittiske holdninger».

– Rapporten bygger utelukkende på usannheter fra Hamas, het det i en uttalelse.

Statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant er fra før etterlyst av Den internasjonale straffedomstolen (ICC), anklaget for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.