Ukraina vil heller utvikle droner selv enn å vente på utstyr fra Vesten som kan bli utdatert innen det er ferdig produsert og levert til fronten. Foto: Ed Jones / AFP / NTB

Saken oppsummert Vestlige land har bidratt med store mengder militærutstyr til Ukraina.

Utviklingen i krigen har tvunget Ukraina til å tilpasse seg raskt skiftende krigsforhold.

Det betyr at utstyr som droner og elektronisk krigføringsutstyr fort blir utdatert.

Norge lærer av konflikten og investerer i droneteknologi for fremtidig forsvar. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 har de to landene brukt enorme ressurser, både menneskelige og materialistiske, for å vinne fram. Vestlige land og andre statlige støttespillere har så langt sendt Ukraina militærutstyr for rundt 1,75 trillioner kroner, ifølge en oversikt fra Kiel Institut.

Norge har stått for 46 milliarder av dette, ifølge samme kilde. Ytterligere midler, opp mot 72,5 milliarder kroner bare i år, er lovet.

Ukraina, med president Volodymyr Zelenskyj i spissen, har lenge takket for all støtten de har fått opp gjennom årene, blant annet da presidenten besøkte Oslo tidligere i år. Men enkelte bidrag har vist seg å ha liten, om noen, nytte.

Stridstaktikker, utstyr og teknologier utviklet for krigen endrer seg nemlig raskt. Nyvinninger skjer stadig vekk. Det samme gjør fiendens tilpasningsevne – på begge sider av konflikten. Samtidig som at nytt utstyr utvikles, blir det et stadig kappløp om hvem som kan utmanøvrere den andre.

Annonse

Utviklingen har vært så stor at både Ukraina og Russland har blitt tvunget til å endre måten krigsoperasjoner gjennomføres på, fortalte brigadegeneral Hennadii Shapovalov, sjef for den ukrainske hæren, da han gjestet sikkerhetskonferansen Army Summit i Oslo forrige uke.

– Hver andre eller tredje måned er situasjonen ved fronten helt annerledes. Derfor har vi nektet å samle inn eller opprette lagre med droner og elektronisk krigføringsutstyr fra våre partnere. Innen dette utstyret er produsert og mottatt av oss, er det ikke lenger relevant, sa han.

I sommer ble det kjent at Norge vil støtte Ukraina med droner og droneteknologi fra ukrainsk og annen europeisk industri til en verdi av 6,5 milliarder kroner. Ingenting av dette utstyret skal produseres i Norge, noe blant annet Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) reagerte på.

Den ukrainske hærsjefen, brigadegeneral Hennadii Shapovalov, takket Norge for støtten da han besøkte Army Summit på Akershus festning. Foto: Kenneth Stensrud

Har endret USAs forståelse av krigføring på land

Annonse

Til stede under konferansen, som samler nøkkelpersoner fra Hæren, Nato, politikere og akademia for å diskutere aktuelle utfordringer knyttet til dagens sikkerhetssituasjon, var også generalmajor Christopher R. Norrie, nestkommanderende for USAs hærstyrker i Europa og Afrika.

– Erfaringene fra konflikten i Ukraina endrer vår forståelse av moderne landkrigføring og kollektive forsvar, sa han i en tale.

Han nevnte hvordan integreringen av innovative teknologier som droner, autonome systemer og ny robotikk har ledet an i utviklingen.

– Denne konflikten har vist oss at tradisjonelle tilnærminger til begrepene slagkraft og framdrift må endres, sa den amerikanske generalmajoren.

Annonse

Han nevnte også at integrering av sanntidsdata i stor skala, for eksempel gjennom dronesensorer, har vist seg å være avgjørende for å oppnå overlegenhet på den moderne slagmarken.

– Disse innovasjonene representerer nye former for slagkraft som kan veie opp for tradisjonelle tallmessige ulemper, sa han.

Generalmajor Christopher R. Norrie (i midten), nestkommanderende for USAs hærstyrker i Europa og Afrika, under en paneldebatt. Her med den norske hærsjefen, generalmajor Lars S. Lervik, og Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité. Foto: Kenneth Stensrud

Det norske forsvaret tilpasser seg erfaringene

Også Norge har lært mye av krigen i Ukraina. Under samme konferanse kunngjorde den norske hærsjefen, generalmajor Lars S. Lervik, etableringen av det norske forsvarets landdroneprogram. 1,5 milliarder kroner vil bli bevilget over de neste ti årene for å fremskynde testing, innovasjon og anskaffelser av droner, som har hatt en avgjørende rolle under Ukraina-krigen.

Annonse

Forsvarsminister Tore O. Sandvik kalte ukrainere verdensmestre i å bekjempe droner.

– Ved å støtte Ukraina får vi kritisk informasjon om droner. Vi takker derfor Ukraina for deres kamp mot Russland, også fordi det hjelper oss å bli bedre, sa han under konferansen.

Generalmajor Lervik var inne på det samme.

– Ved å støtte Ukraina lærer vi mye som er relevant for innovasjon og utvikling av vår egen hær. Med andre ord: Ved å støtte Ukraina blir vi også sterkere selv, sa han.

Annonse

Krigføring handler dog om mer enn bare utstyr.

– Teknikker og teknologi vil endre seg, men prinsipper forblir uforanderlige.

Det sa løytnant Audun Bentzrød fra Telemarksbataljonen i en tale under konferansen. De siste to årene har han deltatt i ulike oppdrag for å trene ukrainske soldater.

– For meg og mine kollegaer er dette den mest meningsfylte delen av jobben vår. Vi skulle ønske vi kunne slutte oss til våre ukrainske kollegaer og kjempe side om side med dem, men dette er det nest beste vi kan gjøre, sa han.

Annonse

Løytnant Audun Bentzrød fortalte under Army Summit om hans erfaringer med å trene ukrainske soldater. Foto: Kenneth Stensrud

Beveger seg bort fra sovjetisk doktrine

Under en paneldebatt fikk den ukrainske hærsjefen Shapovalov spørsmål om den norske støtten til Ukraina, og om han kunne peke på hvilket bidrag som har hjulpet mest.

– Dere har gitt oss luftvern, investert i våpensystemer og trent våre soldater, så det er vanskelig å peke på én ting. Vi er veldig takknemlige for alt dere har gjort og fortsetter å gjøre for oss – så takk, sa han.

Han fikk også spørsmål om hvordan det jobbes med lederskap i den ukrainske hæren, samtidig som at man gir rom til unge soldater for å ta egne initiativ og eksperimentere med moderne teknologi og stridsteknikker.

Annonse

Han sa det jobbes med å implementere en mer vestlig måte å tenke på blant Ukrainas væpnede styrker, for å for å gjøre de mer samkjørte med Nato. Han har selv militærfaglig bakgrunn fra US Army War College i Pennsylvania, USA.

– Jeg har lært mye om den vestlige tilnærmingen, og nå prøver jeg å innføre den i vår hær. En liten sovjetisk hær kan ikke vinne mot en stor sovjetisk hær, sa han.

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!