Derfor skal nye tog gjøre pendlerlivet bedre

Store fleksisoner er prioritert på de nye togene. Blant annet er det egne plasser til barnevogner. FOTO: Hallvard Rimereit / Norske tog

Pendlere og ansatte har tøffe hverdager på tog, kunne Dagsavisen fortelle i en reportasje nylig. Den ene gruppa står som sild i tønne, den andre får kjeft de ikke fortjener. Og årsakene er sammensatte.

Om ikke annet, skimtes et lys i enden av jernbanetunnelen når nye lokaltog kommer neste sommer, ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske tog AS.

– Med nye tog går antall forsinkelser og innstillinger ned, sa Abrahamsen i august.