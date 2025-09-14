Derfor skal nye tog gjøre pendlerlivet bedre

De nye togene, 30 av dem på plass sommeren 2026, har færre sitteplasser men plass til flere passasjerer – og skal gi færre forsinkelser.

Store fleksisoner er prioritert på de nye togene. Blant annet er det egne plasser til barnevogner.

Innenriks

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Publisert Sist oppdatert

Pendlere og ansatte har tøffe hverdager på tog, kunne Dagsavisen fortelle i en reportasje nylig. Den ene gruppa står som sild i tønne, den andre får kjeft de ikke fortjener. Og årsakene er sammensatte.

Om ikke annet, skimtes et lys i enden av jernbanetunnelen når nye lokaltog kommer neste sommer, ifølge samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske tog AS.

– Med nye tog går antall forsinkelser og innstillinger ned, sa Abrahamsen i august.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

coradia nordic alstom pendlere nyheter innenriks jon-ivar nygård tog norske tog
Powered by Labrador CMS