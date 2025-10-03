Derfor kan ikke fredspriskandidat Trump vinne i år

Av konfliktene han sier han har løst, ha president Donald Trump og USA fått ros for rollen i normaliseringen av forholdet mellom Aserbajdsjan og Armenia. Her mellom Armenias statsminister Nikol Pasjinjan og Aserbajdsjans president Ilham Alijev etter signering av avtale. Mark Schiefelbein / AP / NTB

Den amerikanske presidenten har snakket om at han fortjener Nobels fredspris siden forrige gang han var president, i snart ti år.

– Han er helt besatt av å få den fredsprisen. Han er veldig misunnelig på Barack Obama som fikk prisen i 2009, etter bare måneder som USAs president, sier historiker og daglig leder i Nobeliana Øivind Stenersen til NTB.

Helt siden Trumps første presidentperiode har han omtalt seg selv som «en fredens mann».

Fredsprisens verdier

Annonse

Stenersen sier Trump ikke kvalifiserer til fredspris av en rekke årsaker, men spesielt fordi Nobels fredspris skal belønne arbeidet for internasjonalt samarbeid, frihandel, nedrustning og brorskap mellom folkene.

Prisen har også blitt gitt til forsvarere av ytringsfrihet og demokrati, og til miljøforkjempere, noe som skapte diskusjon rundt hvorvidt klima er fredsarbeid.

– Uansett har Trump kastet vrak på nesten alle disse idealene. Han har selv nektet å godkjenne et demokratisk valg han tapte, og inspirert tilhengere sine til å begå statskupp, sier Stenersen.

Som ytterligere eksempler minner han om at Trump har trukket USA ut av FNs klimaavtaler, nedlagt amerikansk u-hjelp, trukket USA ut av FNs helseorganisasjon og FN-organisasjonen Unesco.

Annonse

«Fordi jeg fortjener det»

Allerede i 2016 ble president Donald Trump nominert til fredsprisen. Vedkommende som nominerte ham, vektla ifølge Nettavisen at Trump må bli anerkjent for sin «fred via styrke-ideologi».

Siden da har Trump både fått spørsmål og snakket uoppfordret om temaet:

– De kommer aldri til å gi meg en Nobels fredspris, sa han i februar i forbindelse med et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Annonse

– Det er synd. Jeg fortjener det, men de vil aldri gi den til meg,

I juni gjentok han uttalelsen i et innlegg på Truth Social, der han listet opp seks konflikter der han hevder å ha fått til fred eller avverget videre blodsutgytelse, inkludert mellom Kongo og Rwanda, India og Pakistan, Serbia og Kosovo, Egypt og Etiopia, Iran og Israel, Thailand og Kambodsja. I ettertid har han føyd til fredsavtale mellom Armenia-Aserbajdsjan.

– Jeg kommer ikke til å få Nobels fredspris for noe av dette.

– Nei, jeg kommer ikke til å få Nobels fredspris uansett hva jeg gjør, inkludert Russland/Ukraina og Israel/Iran, uansett hva utfallet måtte bli, skrev han videre.

Annonse

Nominert av flere

Flere analytikere og medier har gått gjennom lista med meritter, blant andre USA-ekspert Jan Arild Snoen. I tre av tilfellene Trump nevner, var ikke landene i krig, heller ikke dersom man regner grensetrefninger som krig. I tre av tilfellene er det snakk om skjør eller brutt våpenhvile, og ingen løsning på den underliggende konflikten.

– Stopp i kriger er heller ikke det samme som varig fred. Våpenhviler, ja til og med fredsavtaler, kan bare evalueres etter en viss tid, skriver Snoen i et innlegg på nettsiden sin.

Trump er imidlertid nominert til fredsprisen av blant annet av statslederne i Pakistan og Kambodsja – og Israel. Statsminister Netanyahu nominerte Trump til fredsprisen i sommer. Da hadde USA bombet mål i Iran for å få til en våpenhvile i den eskalerte konflikten mellom Israel og Iran.

Annonse

Etter at Donald Trump i slutten av september fikk Israel med på fredsplanen for Gaza, uttalte han at det vil være en fornærmelse mot USA hvis han ikke får Nobels fredspris.

Lave odds

På spillselskapenes lister ligger han på 5. plass, med 6 til 1 i odds, eller rundt 15 prosent sjanse for å vinne. Den lave oddsen begrunnes med at mange observatører sa at Trump ikke ville vinne presidentvalget i fjor. De tok feil.

– Oddsene for at Trump får Nobels fredspris har blitt høyere de siste ukene, og vi tror det finnes andre mer sannsynlige kandidater. Historien har imidlertid vist at han aldri kan avskrives i et valg, skriver The Punters Page på sin oversikt.

Annonse

Om han skulle bli anerkjent for innsatsen sin i år, kan Trump uansett ikke få Nobels fredspris 2025 for denne. Fristen for å sende inn nominasjon og begrunnelse utløper nemlig i slutten av januar.

– Så Trump har iallfall ikke sjansen til å få den i år. Han kan eventuelt bli en mer aktuell kandidat neste år, men da må vi se hvordan disse fredsinitiativene går, ikke minst hvordan det utvikler seg med planen for Gaza, sier Stenersen.

Fredag 10. oktober kunngjør nobelkomiteen hvem som får årets fredspris.

I juli i år overrasket Israels statsminister Benjamin Netanyahu Trump president Donald Trump ved å overrekke han nominasjon til Nobels fredspris. Alex Brandon / AP / NTB

I juli i år overrasket Israels statsminister Benjamin Netanyahu Trump president Donald Trump ved å overrekke han nominasjon til Nobels fredspris. Alex Brandon / AP / NTB

Israel var takknemlige i juni. Først eskalerte konflikten med Iran da Israel bombet flere mål i Iran. Iran svarte. Da USA bombet mål i Iran, kom det til en våpenhvile. Konflikten er imidlertid langt fra løst. Ohad Zwigenberg / AP / NTB

Etter fire dager med kamper mellom India og Pakistan i mai, hyllet studenter våpenhvilen. India sier USA ikke spilte så stor rolle, og Kashmir-konflikten er heller ikke løst, men Pakistan har nominert Trump til fredsprisen for innsatsen. Rajanish Kakade / AP / NTB