Derfor er Oslofjorden truet

Overfiske, forurensing og bygging i strandsonen er noen av grunnene til at Oslofjorden er i så dårlig tilstand.

Forskere og miljøorganisasjoner har lenge advart om at Oslofjorden er i krisetilstand. Alger og lurv truer livet i fjorden, og fiskebestander er i ferd med å utryddes.

Denne uka meldte regjeringa at de innfører nullfiskeområder i Indre Oslofjord, Færder og Ytre Hvaler fra 1. januar 2026. Forbudet gjelder for 10 år, og er ment å redde økosystemet og fiskebestander i fjorden. Noen mener at tiltaket er på høy tid, mens andre kritiserer konsekvensene for fiskerinæringa.