Derfor er Nobelkomiteen så hemmelighetsfull

Den Norske Nobelkomité er ansvarlige for å bestemme hvem som får Nobels fredspris. Medlemmene oppfordrer forslagsstillere til å tie om hvem de nominerer. Det fortalte daværende Nobel-direktør Kristian Berg Harpviken til Altinget i februar.

Likevel blir nominasjonene ofte offentliggjort.

Mest oppsikt har det blitt rundt nominasjonene av USAs president, Donald Trump for 2026. I juni kunngjorde Pakistan at de nominerer Trump for hans innsats i konflikten mellom Pakistan og India. Måneden etter erklærte Israels statsminister Benjamin Netanyahu at også han foreslår Trump. Netanyahus begrunnelse er Trumps arbeid for fred i Midtøsten.