Małgorzata Kosiura-Kaźmierska er karrierediplomat og har jobbet mye med Russland. Den polske ambassadøren tror Russland bruker hybrid krigføring for å skape uro, begrense støtten til Ukraina og viske ut grensen mellom krig og fred. Foto: Kenneth Stensrud

Hvordan reagerte du på nyheten om de russiske dronene som krysset inn i polsk luftrom 9. september, og hva er din vurdering av denne hendelsen?

– Det var en veldig farlig situasjon for oss. Da jeg først hørte om det om morgenen, var min første reaksjon at vi hadde reagert på en god måte. Vi vet veldig godt at dette var en bevisst handling. Vi vet at alle dronene som ble brukt, var narredroner , noe som viser at dette var planlagt og forberedt på forhånd. Hele aksjonen varte i sju timer, noe som også viser at det ikke var et uhell.

Hvordan føles det å vite nettopp det?