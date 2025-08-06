Deportering av afghanske flyktninger

Hundretusener av afghanere er i ferd med å bli deportert fra Pakistan til Afghanistan. FN ber Pakistan om å gå fram på humanitær måte. Muhammad Sajjad / AP / NTB

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier at de har begynt å få inn opplysninger om pågripelser og utvisninger, også av lovlig registrerte flyktninger, før tidsfristen 1. september.

UNHCR sier at det å returnere flyktninger på denne måten er et brudd på Pakistans internasjonale forpliktelser. FN frykter at over 1 million mennesker kan bli deportert på denne måten.

– UNHCR ber regjeringen i Pakistan om å stanse tvangsretur og heller innta en humanitær tilnærming med frivillig, gradvis og verdig retur for afghanerne, heter det i en uttalelse.

Over to millioner afghanere befinner seg i nabolandet med ulike typer registreringskort. Mange har vært i Pakistan siden 1980-tallet, da de flyktet fra krigen i hjemlandet.

Pakistan har allerede utvist rundt 1,3 millioner, både registrerte og uregistrerte flyktninger, i to faser som begynte i september 2023. Repatrieringen av flyktninger har utløst en omfattende humanitær katastrofe i det Taliban-kontrollerte Afghanistan.

FN ber Pakistan innstendig om å revurdere deportering av afghanere som kan ha problemer med Taliban-regimet, og som kan gå en usikker framtid i møte.

(NTB)