Den unge Venstre-veteranen

Når var din politiske oppvåkning?

– Jeg meldte meg inn i Venstre i 2013, da var jeg 15 år og sterkt engasjert mot oljeutvinning i LoVeSe. Det kunne kanskje vært et alternativ på det tidspunktet å bli med i Natur og Ungdom, men jeg synes det var så fryktelig urettferdig at jeg ikke kunne stemme ved datidens stortingsvalg, så løsningen ble å bli aktiv i et politisk parti og forsøke å overbevise andre om å stemme på oss.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?