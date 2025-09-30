Den norske kirke vil si unnskyld til skeive

Pressekonferansen holdes på London pub i Oslo klokken 15.30, og ledes av preses Olav Fykse Tveit, som er ledende biskop i Bispemøtet.

Det skal også være en kveldsgudstjeneste i Oslo domkirke klokken 18, der preses, skeive ansatte og frivillige, samt representanter fra skeive organisasjoner medvirker.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er spente på den offisielle unnskyldningen fra kirken.

– Kirken har påført skeive mye skam og utenforskap opp gjennom tidene. Det er helt på sin plass med en unnskyldning som er rettet mot alle skeive. Og i forsoningens navn er en unnskyldning noe FRI på vegne av mange av våre medlemmer, frivillige og tillitsvalgte – som har kjempet vår kamp opp gjennom tidene – er spent på å se, sier FRI-leder Stephen Adom.

Håper på tiltak

Samtidig opplever fremdeles mange skeive møtet med Den norske kirke som vanskelig den dag i dag, opplyser Adom videre.

– FRI mener en unnskyldning må forplikte kirken til konkrete tiltak for å fortsatt bygge tillit blant skeive i framtiden.

De kommer til å være til stede på London Pub 16. oktober, og skal også delta i gudstjenesten samme dag, opplyser FRI.

– Samfunnsfare av verdensdimensjoner

I dag kan alle par gifte seg i kirken, og samlivsform blir ikke vektlagt ved ansettelser i Den norske kirke.

Slik har det ikke alltid vært, og det har skjedd mye siden Bispemøtet på 50-tallet omtalte skeive som en «samfunnsfare av verdensdimensjoner», skriver Den norske kirke i pressemeldingen. I 2022 erkjente biskopene at kirken har påført skeive skade og smerte.

Kirken nektet blant annet homofilt samlevende å være prester fram til 2007, og ville ikke vie likekjønnede par før i 2017.

Den 16. oktober vil altså kirken si unnskyld.